Гороскоп на сентябрь 2019 года

01.09.2019 13:09

Энергетика человека очень непостоянна. Она зависит от многих факторов, но порой сильнее всего она зависит от настроения звезд. Советы астролога на сентябрь помогут вам преуспеть в самых главных и насущных делах, стабилизировав свое биополе и синхронизировав его с силой небесных светил, пишет Куб.

Овен

В конец лета было очень важное Новолуние, действие которого распространяется на всю первую половину сентября. Это астрономическое событие значит, что пришло время пересмотреть свое отношение к жизни и образ жизни в целом. В первые пару недель можно заняться спортом, обратить внимание на свое здоровье. Стоит также сфокусировать внимание на работе, на получении новых знаний, командировках, новых начинаниях и проектах. В финансовой сфере полезными будут денежные приметы.

Очень сильный фокус планет во второй половине месяца придется на тему партнерства в любви, в работе и вообще в целом. Полезно начинать какие-то совместные дела, делать что-то вместе, делиться друг с другом информацией и эмоциями. Завершить сентябрь лучше на волне совместных дел. Уединение будет плохим выбором.

Телец

Этот месяц будет для Тельцов очень спокойным и предсказуемым. Не стоит ожидать каких-то неприятных и непредвиденных событий, потому что в благоприятном для людей этого Знака пятом доме собирается сразу четыре планеты. Там же будут и Марс с Венерой, которые сулят большую удачу в любви. Тельцам стоит избегать общения с эгоистичными людьми, потому что они могут омрачить своим поведением весь сентябрь.

Стоит быть ближе к родственникам, лучшим друзьям и второй половинке. Полезным станет совместное планирование, домашние дела, покупки и преподнесение подарков. Творческая деятельность в сентябре хорошо скажется на настроении. После Полнолуния 14 числа стоит обратить внимание на завершение важных дел. Не нужно переносить их на следующий месяц.

Близнецы

Сентябрь хорош для поиска любви, свадеб, укрепления отношений. В первые две недели месяца можно будет наблюдать за последствиями августовского Новолуния. До 14 числа можно менять место жительства, начинать какие-то важные дела, совершать сделки, менять работу. В подобные периоды отношения могут перейти на новый уровень, но нужно опасаться возможного повышения ревности. Бороться с ним можно при помощи эффективных заговоров.

Активным будет Марс, который поспособствует новым начинаниям, связанным с физической активностью. Можно начинать ремонт в доме, записаться на групповые занятия спортом, отправиться на дачу для завершения важных дел. Сентябрь можно посвятить покупкам, сбору информации, повышению квалификации.

Рак

У каждого из нас есть свои пороки и слабости, но в сентябре Ракам удастся избавиться от всего, что делает их в глазах окружающих негативными. Точно так же и сами Раки смогут разглядеть в окружающих людях нечто прекрасное, полюбить чужие недостатки и сфокусировать внимание на положительных сторонах своих близких и друзей.

Не стоит ничего серьезного планировать на 18 число. В этот день разворачивается и начинает движение в прямом направлении Сатурн. Все дела, которые остановились ранее, сдвинутся с мертвой точки в конце месяца. В конце месяца Раки смогут помириться с кем-то, решить очень сложную проблему. Жить станет намного проще.

Лев

В секторе денег соберутся все самые важные для Львов планеты. Это означает, что пришло время для для работы, для совершения важных покупок, вложения средств в собственное развитие. Пора навести порядок в финансовой жизни, завершить какие-то важные дела на работе. Можно и вовсе сменить работу, если потребуется. Никаких ограничений сейчас нет — можно брать кредиты, вкладывать деньги в рискованные проекты.

Что до сферы любви, то тут потребуется особая осторожность. Эксперты советуют проверять любовную совместимость в начале отношений. На этом поле Львам потребуется предусмотрительность, потому что какие-то неосмотрительные шаги могут негативно сказаться на уверенности в себе и самолюбии. Нужно лишь дождаться 28 сентября, когда будет Новолуние. Самый конце месяца будет наполнен новыми идеями и хорошим настроением.

Дева

Сентябрь — это нечто вроде маленького нового года для Дев. С 1 по 14 сентября будет действовать предшествующее этому месяцу Новолуние. Оно прошло в Знаке Девы, поэтому начало осени стоит посвятить сами себе. Немного эгоизма не помешает, ведь лучшего времени для личных дел просто не найти. Полезно будет сменить стиль, привнести в свою жизнь нечто новое.

В любовных делах может наблюдаться кульминационный момент. 14 числа будет Полнолуние в седьмом доме. Вторая половина месяца будет хороша для завершения важных дел, для подписания бумаг, заключения контрактов, осознанных расставаний в любви и в дружбе, для разрыва деловых отношений. В финансовой сфере полезно обратить внимание на денежные приметы. Конец сентября положительно отразится на поступлении средств и на успехе в работе.

Весы

Сентябрь — очень позитивное время, в которое можно заниматься новыми делами и стараться изменить свою жизнь к лучшему. К сожалению, может ощущаться небольшой недостаток энергии на протяжении первых двух-трех недель. Это связано с тем, что сентябрь — переходный период для Весов. Это время отдыха, релаксации. Можно посвятить себя домашним делам, сделать уборку по правилам фэн-шуй, избавиться от лишнего хлама.

Последнее Новолуние было в последнем доме гороскопа, поэтому в первые пару недель можно завершать какие-то важные дела. Это время очищения, смены обстановки, переезда. 15 сентября Меркурий и Венера перейдут в Знак Весов. В первом доме гороскопа эти планеты символизируют наше собственное «я». Вторая половина месяца идеальна для примирений, смены образа, косметических процедур, общения с людьми, новых знакомств.

Скорпион

В первые две недели фокус будет на одиннадцатом доме гороскопа, который отвечает за общение. Стоит быть активными и в реальной жизни, и в социальных сетях. Желательно больше встречаться с близкими людьми. Посещать мероприятия с участием большого количества людей. Удача ждет тех Скорпионов, которые будут окружать себя единомышленниками и теми, кто так же думает, видит мир в таких же красках.

До 15 числа Венера и Марс, представляющие мужскую и женскую энергетики, будут в соединении. Ввиду этого первую половину сентября лучше посвятить поиску любви или провести время вместе с семьей. Полезными в этом плане станут сильные талисманы. 14 числа произойдет Полнолуние в доме радости. Это говорит о том, что вторая половина месяца будет насыщена позитивными эмоциями и приятными событиями. Понадобится отдых, изоляция, уединение.

Стрелец

Начало месяца пройдет под эгидой прошедшего Новолуния. Это будет период, идеально подходящий для работы, бизнеса, новых начинаний и покупок. Придется набраться смелости, чтобы достичь своих целей. Возможны новые знакомства и интересные события, вдохновляющие на творческую деятельность, поиск новых увлечений.

Нередко повышенная активность требует больших затрат энергии. С 14-15 сентября и до конца месяца нужно больше отдыхать и не перегружать себя физическим и интеллектуальным трудом. В противном случае негативная энергетика у Стрельцов начнет преобладать над позитивной, что плохо скажется на здоровье и настроении.

Козерог

Сентябрь для Козерогов станет временем достижения гармонии, причем не только с внешним миром и людьми, но и с самими собой. Спокойствие обусловлено пребыванием четырех планет в девятом доме гороскопа. Первые две недели лучше посвятить расширению кругозора, изучению чего-то нового, путешествиям и новым знакомствам. Девятый дом — дом веры и убеждений, поэтому в сентябре могут появиться новые цели, мотивация.

Козерогам удастся быстро исполнить желания и мечты, если они сфокусируются на них, отбросив в сторону все ненужное. В грядущем Полнолунии 14 числа Луна соединится с Нептуном. Это приведет к изменению статуса, повышению зарплаты, распространению важной информации.

Водолей

Солнце, Меркурий, Марс и Венера соберутся в девятом доме. Это сектор денег, информации, успеха. Вместе с успехом часто приходят и некоторые неурядицы — могут появиться новые завистники, защититься от влияния которых поможет неперебиваемый оберег от сглаза. Марс весь месяц будет в восьмом доме весь месяц, поэтому Водолеям удастся пробить стену сомнений, разобраться с проблемами, победить врагов и обрести новые возможности для получения денег.

С 1 по 15 сентября возможны новые близкие знакомства. Это симбиоз мужской и женской энергетики, так что успехи могут ждать Водолеев и в любви. После Полнолуния 14 числа Водолеям удастся взять под контроль свою неуверенность и страхи, принять важное решение. Сентябрь — хорошее время для того, чтобы начать изучать что-то новое.

Рыбы

Для Рыб сентябрь будет довольно размеренным временем. Это свойственно всем жизненным направлениям и сферам, начиная от работы, бизнеса и финансов и заканчивая любовью. Этот период хорошо подойдет для планирования дел, а также для гаданий на будущее. В первые пару недель стоит сфокусироваться на браке или поиске отношений, потому что четыре планеты соберутся в соответствующем секторе.

Рыбы смогут исполнить свою мечту в сентябре, потому что Юпитер и Нептун окажутся в благоприятном аспекте. Положительно на успехе скажется смена обстановки. Вторая половина месяца идеально подходит для финансовых поисков, покупок, работы и творческой деятельности из-за смены Знака у Венеры и Меркурия.