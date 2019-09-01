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Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль

01.09.2019 20:47
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Онкологи рассказали, какой овощ может предотвратить опухоль

Как утверждают врачи, помидоры являются эффективным профилактическим средством возникновения серьезных недугов. Речь идет об онкологии различных органов,а также рассеянном склерозе, болезни Альцгеймера и о некоторых других, передает Хроника.инфо.
Помидоры, благодаря химическому составу, который включает значительное количество антиоксидантов и витаминов, замедляют старение и активизируют защитные способности организма. В результате создаются условия для борьбы с возникновением онкологических процессов. Основную противоопухолевую роль выполняет антиоксидант ликопин, а его в томатах намного больше, чем в других овощах. При переработке плодов содержание ликопина повышается, поэтому, считают специалисты, свежие помидоры с успехом можно заменить томатным соком, пастой или кетчупом. Включая в рацион продукт с уникальными лечебными свойствами, можно рассчитывать на снижение риска появления злокачественных новообразований в желудке и мочеполовых системах мужчин и женщин.
Среди овощей-целителей, помогающих предотвратить угрозу возникновения раковой опухоли, диетологи называют брокколи и авокадо. Кстати, они вполне сочетаются по своим свойствам с томатами. А вот добавлять в салат из помидоров огурцы специалисты в области питания не рекомендуют: вместе продукты плохо усваиваются.



Теги: Донбасс, онкология, помидор, предотвращение
 
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