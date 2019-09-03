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Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака
Полная Луна 14 сентября будет в знаке Рыб и это прекрасная возможность пересмотреть свои взгляды, эмоции, отпустить старые ситуации. В этот же день Меркурий и Венера входят в Весы, делая дополнительный акцент на любви, равновесии и красоте, пишет from-ua.
18 сентября Сатурн разворачивается в прямое движение, а значит все ваши планы сдвинутся с места. Но в сам этот день не планируйте ничего важного и не начинайте что-то новое.
23 сентября Солнце входит в Весы, а 28 сентября - новолуние в этом же знаке. Это даст возможность установить более крепкие отношения с другими людьми.
Овен.
В этом месяце у вас может возникнуть эмоциональный катарсис, нужно отпустить накопившуюся духовную грязь. Один из способов сделать это - признать, что вам нужна помощь, и получить ее. Опираясь на других, вы становитесь сильнее. Партнерство приносит любовь и возможности.
Но с 13 по 20 сентября Меркурий будет в оппозиции к вашему знаку и это может привести к небольшому беспокойству. Внимательно все проверяйте в это время.
Телец.
Вы изменитесь, сможете откинуть прошлые отношения и все, что вас тяготит. Сейчас самое время сосредоточиться на своем здоровье и самочувствии, завести правильные привычки. Соединение Меркурия с Венерой принесет вам социальную ясность и всплеск экстраверсии.
Близнецы.
В этом месяце вы можете достичь верха в карьере, вы можете даже сменить место работы. Следуйте за своим сердцем, это также касается любви и романтики. С 22 сентября Солнце даст вам дополнительную энергию, потратьте это время, чтобы использовать свой позитив и стремиться к лучшему.
Рак.
Ваш опыт поможет изменить мировоззрение. Пришло время сосредоточиться на вашем эмоциональном состоянии и определении дома. 29 сентября вы можете почувствовать тревогу из-за позиции Солнца к Урану. Поэтому не планируйте ничего важного на этот день.
Лев.
Пришло время подумать об отдыхе, ваш календарь переполнен событиями. Но не упускайте возможности завязать новые контакты. В этом месяце приложите усилия, чтобы быть добрыми к себе и замечать все хорошее в вашей жизни.
Дева.
Решите что-то для себя в сфере отношений, посмотрите сами себе в глаза и подумайте, что вы на самом деле хотите. С финансами в этом месяце все будет хорошо.
Весы.
Это ваш личный день рождения, загадывайте желания, пишите планы и все сбудется. Ищите способы побаловать себя, отпускайте сложные ситуации. Солнце даст вам энергию для новых начинаний.
Скорпион.
Вы можете воплотить в жизнь творческий проект, и таким образом попадете в центр внимания. Но не старайтесь возместить проблемы в личной жизни успехами на работе, уделяйте себе достаточно внимания.
Стрелец.
В этом месяце может возникнуть ситуация, связанная с домом или семьей, которая напомнит вам, что вы не всегда можете быть одиноким. Вам нужна сила вашего окружения сейчас, если вы хотите добиться успеха.
Козерог.
В этом месяце может быть момент ясности, который поможет вам увидеть что-то в новом свете. Возможно, это означает увидеть варианты и возможности. В любом случае, пришло время отпустить страх и сомнение.
Водолей.
В этом месяце может возникнуть финансовый вопрос. Но у вас будут способы решить все проблемы. А вам пора искать места, вещи и людей, которые вас вдохновляют.
Рыбы.
Этот месяц может принести вам личный прорыв, особенно когда вы можете сдерживать себя от нездоровых или несбалансированных связей с другими. Считайте это своим призывом повысить вашу самооценку.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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