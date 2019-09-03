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Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон
Сильный период, который может порадовать тем, что будут происходить именно те события, которые были важнее всего. Иногда их приходится ждать годами. Но в 2019-м многим повезет больше – все обещанное на этот год может сбыться осенью, пишет Куб.
Итак, что же может измениться с наступлением осени, особенно у тех, кого лето не очень-то баловало? Начнем с того, что сентябрь – это совсем новый период, который зависит от влияния совершенно иных планет, вот и получается, что не стоит оглядываться назад – все в любом случае изменится.
Главное – сентябрь не будет обманывать. Если уж вы что-то начали делать, и это получается, то вы на верном пути. Не будет такого, что осень посулит что-то и не даст. Поэтому можно смело начинать и дела, и бизнес, и отношения, на которые вы делаете ставку.
Почему раньше не сбывались мечты, а сейчас начнут? Потому что есть, как минимум, три знака зодиака, у которых осень будет лучше, чем весь год. Это Дева, Водолей и Весы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лето было с вами не очень-то ласково. Не таите ни на кого обиду, лучше принимайтесь за дела. Можно начать многое с чистого листа.
Про Деву уже сказано много, этот тот знак, который именно в начале осени должен решить, как жить дальше. Если вы готовы все менять – а именно это астрологи вам и советуют – то стоит заняться этим безотлагательно. Если же нет – то максимально улучшить свою жизнь, а для этого сейчас у вас появятся все возможности.
У Водолея же намечается стабильный рост во всем. Вам важно хорошо жить, проявлять себя с лучшей стороны, постоянно менять свою жизнь, развиваться, при это еще и успевая находить время на удовольствия и на любимых людей. И это у вас получится уже в начале осени. Сил будет много, деньги будут сами идти в вашу жизнь, а свободные дни сентября будут радовать вас активностью и новостями.
Кроме того, есть те знаки зодиака, которым осень готовит большой подарок. Например, среди них – Овен. Забудьте все плохое, что принесло вам лето, уже первые дни осени помогут из всего этого выпутаться. То, что грозило разрушить вашу жизнь, может в итоге быстро обесцениться и уже не нести угрозы. А вот хорошее начнет постепенно вас радовать. И первыми на помощь вам придут люди – родные и близкие и новые, которые еще сыграют свою роль в вашей судьбе.
А вот у Козерогов не за горами настоящее счастье, которое будет выражаться в потеплении отношений, решении каких-то важных семейных проблем и долгожданной встрече с любовью. Вообще, чем ближе конец 2019 года, тем выше шансы у этого знака на большую любовь, семью, детей. Поэтому, если всю весну и лето не получалось этого добиться, то может выйти сейчас.
И, конечно же, Рыбы, которым все само в руки не упадет, но жизнь таки даст долгожданные шансы. И пусть чудес не будет, зато будет ровная дорога к новой жизни, которую вы обязательно осилите.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, осень
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