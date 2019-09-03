Названы три знака-неудачника сентября

03.09.2019 08:01

Известный астролог Павел Глоба составляет гороскопы, которые помогают представителям Зодиакальных созвездий привлекать в жизнь удачу и противостоять сложностям. Он назвал самые уязвимые Знаки, которым в сентябре могут грозить неприятности, пишет from-ua.

Проблемы в жизни могут случиться у любого человека, и для того, чтобы их предвидеть, стоит обратиться к точным гороскопам. Звезды и планеты порой влияют на представителей Зодиакальных созвездий не лучшим образом, поэтому так важно заранее знать, что случится в скором времени. Павел Глоба предупреждает о черной полосе в жизни определенных Знаков Зодиака, чтобы те смогли подготовиться и вовремя свернуть с пути, ведущего к большим проблемам.

Овен

В сентябре Овнам грозят неприятности, если они будут брать на себя непосильные задачи и попытаются угнаться сразу за двумя зайцами. Астролог предупреждает о том, что желание получить все сразу обернется провалом. Неудачное расположение планет в начале осени может стать причиной неприятностей и трудных ситуаций, в которые попадут Овны, если будут неосмотрительными. Для того чтобы избежать проблем, Овнам стоит помнить о том, что трудоголизм и чрезмерное напряжение приведут к ухудшению здоровья и настроения, а значит, нужно оставлять себе время для отдыха и браться за дела, которые будут по силам. Представителям этого созвездия важно не давать обещаний, которые невозможно выполнить в срок, чтобы исключить проблемы в общении с близкими и коллегами.

Рак

Раки в сентябре попадут под влияние Луны, из-за чего от них отвернется удача. В этом месяце любое начатое дело может обернуться если не провалом, то большими трудностями, поэтому Павел Глоба рекомендует отложить свершения на более благоприятный период. Неприятности могут добавить чувствительным Ракам проблем и из-за негативных эмоций. В сентябре стоит начать упражнения, повышающие самоуверенность, чтобы избежать хандры и депрессии. Кроме того, Ракам важно отказаться от принятия скоропалительных решений, чтобы потом не корить себя за неверные выводы или действия.

Козерог

Козерогов в сентябре ждут разочарования в личной жизни. Недопонимание с партнерами, конфликты на пустом месте и раздражение могут стать причиной серьезного разлада, поэтому астролог рекомендует следить за настроением и не позволять себе действовать на эмоциях. Упрямство и желание доказать близким людям свою правоту лишь усугубят ситуацию, накалят обстановку и не позволят мирно разрешить назревающие конфликты. Начинать новые отношения в первом месяце осени также не стоит из-за большой вероятности выбрать не того человека. В сентябре Козерогам стоит заняться собой и отставить попытки переупрямить окружение, чтобы неприятности обошли стороной.