Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне

03.09.2019 15:27

Не секрет, что искусственный свет приносит больше вреда, чем пользы для тела человека. К такому выводу пришли ученые-исследователи из США, передает Хроника.инфо.

Специалисты провели эксперименты, для участия в которых собрали 44 000 женщин в возрасте от 35 до 70 лет, половина из участников эксперимента спали без света, а половина — включали ночью светильники.

В результате исследователи из Исследовательского парка Треугольник в Северной Каролине (США) под управлением доктора Дейла Сэндлера пришли к выводу, что тот, кто включает свет во время сна, не только тратит впустую энергию — он также набирает лишний вес.

Согласно отчету, женщины, спящие при искусственном освещении ночью (ALAN) за пять лет эксперимента набрали более пяти килограммов лишнего веса (килограмм в год). В то же время их «индекс массы тела» (ИМТ) поднялся на десять процентов.

Предположения исследовательской группы Сэндлера очевидны: если вы спите со светом, ваши внутренние часы и их дневной и ночной ритм не синхронизированы, и с этим тесно связано чувство голода, так как женщины, которые спали со светом испытывали голод ночью.

«Цикл дня и ночи важен для правильного регулирования гормонов, которые определяют сон и голод», — говорит Сандлер.

Таким образом, если цикл выходит из-под контроля, раздраженное тело производит больше глюкокортоидов — гормонов стресса, вместо того, чтобы дать нам необходимый отдых с гормоном сна — мелатонином. Кстати, отмечают ученые, света уличных фонарей и неоновых вывесок, проникающих через спальню или детскую комнату, уже достаточно, чтобы сбить с толку организм и заставить его думать, что ему не нужно переходить в ночной режим.

Американские исследователи из Национального института здравоохранения подозревают, что лишение сна также играет роль в увеличении веса. Одним словом: кто меньше спит, у него больше времени на еду.

«Выключите свет, прежде чем ложиться спать», — советует Сэндлер.