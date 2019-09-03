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Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне
Не секрет, что искусственный свет приносит больше вреда, чем пользы для тела человека. К такому выводу пришли ученые-исследователи из США, передает Хроника.инфо.
Специалисты провели эксперименты, для участия в которых собрали 44 000 женщин в возрасте от 35 до 70 лет, половина из участников эксперимента спали без света, а половина — включали ночью светильники.
В результате исследователи из Исследовательского парка Треугольник в Северной Каролине (США) под управлением доктора Дейла Сэндлера пришли к выводу, что тот, кто включает свет во время сна, не только тратит впустую энергию — он также набирает лишний вес.
Согласно отчету, женщины, спящие при искусственном освещении ночью (ALAN) за пять лет эксперимента набрали более пяти килограммов лишнего веса (килограмм в год). В то же время их «индекс массы тела» (ИМТ) поднялся на десять процентов.
Предположения исследовательской группы Сэндлера очевидны: если вы спите со светом, ваши внутренние часы и их дневной и ночной ритм не синхронизированы, и с этим тесно связано чувство голода, так как женщины, которые спали со светом испытывали голод ночью.
«Цикл дня и ночи важен для правильного регулирования гормонов, которые определяют сон и голод», — говорит Сандлер.
Таким образом, если цикл выходит из-под контроля, раздраженное тело производит больше глюкокортоидов — гормонов стресса, вместо того, чтобы дать нам необходимый отдых с гормоном сна — мелатонином. Кстати, отмечают ученые, света уличных фонарей и неоновых вывесок, проникающих через спальню или детскую комнату, уже достаточно, чтобы сбить с толку организм и заставить его думать, что ему не нужно переходить в ночной режим.
Американские исследователи из Национального института здравоохранения подозревают, что лишение сна также играет роль в увеличении веса. Одним словом: кто меньше спит, у него больше времени на еду.
«Выключите свет, прежде чем ложиться спать», — советует Сэндлер.
Теги: Донбасс, сон, вес
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