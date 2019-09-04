Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти

04.09.2019 17:01

Академики провели научное исследование, где приняли участие более 450 тысяч добровольцев, передает Хроника.инфо.

К слову, оно длилось более 20 лет и продемонстрировало, что будет, если регулярно пить сладкую газировку. Как оказалось, от ежедневного употребления двух бокалов газировки увеличивается вероятность ранней смерти от различных заболеваний.

В самом начале исследовательской работы у людей не было выявлено рака, сердечно-сосудистых недугов и диабета.

Как утверждает автор работы доктор Шарон Хореш Бергквист из Университета Эмори, все сладкие напитки спосбствуют повышениею уровня сахара в крови и провоцируют воспаление кишечника.

Кроме того, одного стакана хватит для того, чтобы повысить риск развития онкологии молочной железы на 22%, при этом общий риск увеличен на 18%.