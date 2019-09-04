Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака

04.09.2019 13:32

Гороскоп на 4 сентября 2019 года говорит, что Овнов ждут новые знакомства, а Водолеям предстоит отстаивать свои интересы, пишет Сегодня.

Овен

День будет богат разнообразными встречами и новыми знакомствами с деловыми партнерами. Постарайтесь сделать свои занятия интереснее.

Телец

Не стоит болезненно реагировать на критику в свой адрес, тем более что она вполне справедлива. Также не принимайте поспешных решений.

Близнецы

Велик риск в этот день из-за собственной невнимательности переделывать по нескольку раз одно и то же. Постарайтесь раньше лечь спать.

Рак

Не стоит доверять комплиментам в свой адрес – скорее всего, вам льстят. Также осторожнее обращайтесь с бытовой техникой.

Лев

Уделите должное внимание своей внешности, поскольку вам предстоит общаться с влиятельными людьми, и важно оставить о себе хорошее впечатление.

Дева

Этот день хорошо провести, строя планы на будущее. Это может быть поездка за город на выходных или кардинальная смена работы.

Весы

Подходящий период, чтобы заглянуть в себя и признать допущенные ошибки. Постарайтесь снять с себя накопившийся груз ответственности.

Скорпион

Деловая встреча в этот день обещает хорошие дивиденды. Постарайтесь раздать старые долги и выполнить данные ранее обещания.

Стрелец

Полезно прислушаться к подсказкам от окружающих людей – они помогут вам взглянуть на вашу проблему с другой стороны.

Козерог

В этот день открываются заманчивые перспективы в сфере работы и финансов. Также благоприятный период для личных отношений.

Водолей

Не обращайте внимания на претензии близких людей – это временное явление. Зато вам предстоит отстаивать свои интересы.

Рыбы

Помощь друзей поможет вам разрешить проблему, которая возникла на работе. Подходящий период для новых начинаний.