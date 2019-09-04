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Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта
У японских мужчин и женщин, которые потребляли больше растительных белков, риск смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний был ниже, передает Хроника.инфо.
Риск инсульта у людей, которые ели больше овощей, сократился на 28%.
Авторы новой работы следили за 70 696 японскими мужчинами и женщинами, средним возрастом 55 лет в течение примерно 18 лет. Все они заполнили подробные анкеты о здоровье и рационе питания, и ни у одного из них в начале не было рака или сердечно-сосудистых заболеваний. За этот период скончались 12 381 человек.
После поправки на возраст, пол, курение, потребление жира, индекс массы тела, физическую активность и другие характеристики здоровья и поведения, ученые обнаружили, что по сравнению с одной пятой группы, которая ела наименьшее количество овощей, у 20% лидеров по потреблению растительного белка уровень смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был на 27% ниже, а частота инсультов — на 28% ниже.
Замена растительного белка на красное или переработанное мясо ассоциировалась со смертностью, хотя исследователи не обнаружили корреляции между количеством потребляемого животного белка и смертностью, если рассматривать его отдельно. Вероятно, это связано с тем, что большая часть животного белка в японской диете поступает из рыбы, а не из красного мяса.
Тем не менее, у тех, кто ел больше всего растительного белка, который содержится в таких продуктах, как шпинат, брокколи. чечевица, соевые бобы и нут, уровень смертности от всех причин на 13 процентов ниже, чем у тех, кто ел меньше подобных протеинов.
«Наше исследование показывает, что растительный белок может оказывать благоприятное воздействие на здоровье, и что замена красного и обработанного мясного белка растительным или рыбным белком может увеличить продолжительность жизни», — пишут авторы в японском издании JAMA Internal Medicine.
Теги: Донбасс, инсульт, белок, продукты, риск
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