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Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются

04.09.2019 13:56
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Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются

Есть такие женщины, в которых очень сложно влюбиться. И этих женщин объединяет несколько качеств, пишет trendr.
Неухоженность
Потрескавшийся и слетевший лак, отросшие корни волос, неглаженная одежда, грязная обувь… Вообще в целом неопрятный внешний вид всегда отталкивает мужчин. Не забывайте, что сильный пол любит глазами. Мужчина хочет видеть рядом с собой привлекательную девушку, к которой приятно прикасаться.
Ограниченность
Ограниченное мышление также не привлекает мужчин. Какой бы вы красивой ни были, от вашего лица (и тела) однажды все равно… “устанут”. Поэтому развивайтесь, набирайте объем знаний, становитесь человеком, с которым не скучно.
Неуверенность
Неуверенность в себе редко когда удается скрыть. Это хорошо видно по тому, как вы держитесь, как носите одежду, стоите на каблуках. Часто эта неуверенность на публике перетекает и в неуверенность в спальне. Мужчины это очень тонко чувствуют и с трудом с этим мирятся.
Наглость
Наглых женщин, которые общаются только посредством хамства, которые берут все только войной и борьбой, в которых нет и намека на нежность и мягкость тоже редко вызывают чувство влюбленности. Скорее наоборот, от них хочется бежать.



Теги: Донбасс, влюбленность, признак, женщины
 
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