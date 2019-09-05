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Как защитить организм в сезон простуд
Как укрепить иммунитет.
С приходом осени начинается и сезон простуд. А значит, увеличивается риск простудиться или заболеть ОРВИ. Как устроен иммунитет и как его повысить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Как устроен иммунитет
В рекламе нам рассказывают о различных средствах, которым под силу повысить низкий иммунитет, но на самом деле не все так просто. У иммунной системы нет регулятора, который надо лишь покрутиться в правильную сторону.
Иммунитет – устойчивая и сложная система, которая тысячелетиями училась выживать, отбиваясь от миллионов микроорганизмов и подстраиваясь под мутации собственных клеток. Кроме того, иммунная система работает не самостоятельно, а в тесной взаимосвязи с нервной, эндокринной и другими системами организма.
К сожалению, пока нет никаких доказательств того, что какой-то таблетке или средству под силу укрепить иммунитет. Однако за годы исследований ученым удалось выявить некоторые закономерности, следуя которым можно реже болеть. Предлагаем шесть проверенных способов повысить иммунитет.
Как повысить иммунитет
Не курите
Во рту курильщика создаются идеальные условия для воспаления, которое отвлекает на себя иммунную систему. В результате им легче заболеть и сложнее переносить простудные заболевания. Ведь никотин блокирует действие витамина С, который укрепляет иммунитет.
Курение работает против иммунитета, поэтому у курильщиков выше шансы заболеть туберкулезом или раком.
Не злоупотребляйте алкоголем
Алкоголь ослабляет защитную функцию иммунитета, благодаря которой организм правильно функционирует и борется с инфекциями и болезнями. Чтобы минимизировать негативные последствия алкоголя, врачи советуют употреблять его в умеренном количестве.
Питайтесь правильно
Чтобы уберечься от болезней, не забывайте есть здоровую пищу, богатую на витамины. Обязательно добавьте в рацион фрукты и овощи, чеснок, имбирь и лимоны. Старайтесь употреблять меньше сахара, газированных напитков, сладостей, хлебобулочных изделий, майонеза, гамбургеров, картофеля фри, пиццы. Они убивают иммунитет и не дают ему улучшиться.
Спите
Самый простой способ повысить иммунитет – высыпаться. Усталость повышает чувствительность организма к вирусам. Поэтому чем дольше сон, тем устойчивее иммунитет. Приучите себя рано ложиться в постель и спать не менее семи-восьми часов в сутки.
Интересно, что люди, которые спят достаточно, даже на прививку от гриппа реагируют лучше.
Занимайтесь спортом и следите за весом
Заниматься спортом важно по нескольким причинам:
- заряжает энергией;
- спортсмены меньше болеют;
- регулирует режим сна;
- помогает бороться с лишним весом.
Почему важно следить за весом? Потому что жировая ткань вырабатывает гормоны, которые провоцируют воспалительные процессы в организме. В результате увеличивается нагрузка на иммунитет.
Не нервничайте
Гормоны стресса повреждают работу иммунной системы. Вот почему важно научиться расслабляться и относиться ко всему спокойно. Чаще напоминайте себе, что вы сильны и можете со всем справиться.
Не перегружайте иммунитет – вот главная рекомендация о том, как его повысить.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, защита
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