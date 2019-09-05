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Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги
Кошка очень сильно влияет на энергетику дома. Это животное помогает усиливать энергетические потоки в жилище, выступая в роли талисмана.
Рыжая кошка
Такая кошка приносит удачу в финансовой сфере. Подобный окрас во многих культурах считался денежным, потому что очень схож с золотом. Заведите рыжую кошку, если вы хотите преуспеть в делах, в бизнесе, в работе, получить повышение или обрести счастье в новой сфере деятельности.
Рыжая кошка является счастливым талисманом, который убережет вас от ненужных трат, от денежных потерь. Она помогает хозяину в обучении, помогает стать более ответственным и внимательным.
Белая или серая кошка
Животное с таким окрасом помогает в любви, во взаимоотношениях. С таким питомцем в семье будет гораздо меньше ссор, конфликтов, потому что люди будут чаще идти на примирение. Семьи со светлыми четвероногими гораздо крепче остальных. В таких семьях больше искренности и добра.
Помогает такая кошка и тем, кто находится в поисках второй половинки. Говорят, что если пригласить домой того, кто вам нравится, то белая кошка поможет привязать этого человека к себе.
Белую или серую кошку можно подарить человеку, который вам дорог. Ваши отношения от этого улучшатся, исчезнет дисгармония, недопонимание и обиды.
Черная кошка
Это лучший оберег для дома и семьи. Черные четвероногие оберегают дом от зла, недобрых намерений, порчи, сглаза, болезней. В принципе, это универсальный окрас, потому что черная кошка может воздействовать позитивно на все сферы хозяина и его домочадцев. Это весьма таинственное животное, с которым связана масса примет и суеверий.
Такая кошка помогает людям бороться с завистью, обидами, злостью. Она нейтрализует любые выпады врагов, оберегает дом от опасностей. Очень хорошим знаком является визит такой кошки к вам домой. Приютив ее, вы привлечете особую удачу.
Если в дом придет человек с недобрыми намерениями, то животное негативно отреагирует на подобного гостя. Если черная кошка чувствует беспокойство и не находит себе места, значит, скоро может произойти что-то неприятное.
Трехцветная кошка
Это самое настоящее чудо. Люди, у которых дома живут трехцветные кошки, очень удачливы, даже если сами того не понимают. Трехцветный питомец дарит огромную удачу любому, кто живет с ним под одной крышей.
Такие люди часто очень счастливы, потому что имеют четко поставленные цели и задачи. В Японии трехцветные кошки считаются очень ценными. Раньше их за огромные деньги покупали мореплаватели.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, деньги, кошка, счастье
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