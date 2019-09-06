Все рубрики раздела
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака
Последняя треть сентября будет поистине щедра на подарки.
Многие увидят долгожданный свет в конце тоннеля и ощутят на себе всю силу светлой полосы, пишет Куб.
Подарки Судьбы и новые возможности будут сыпаться, словно из рога изобилия.
Но такая участь настигнет лишь тех, кто терпеливо ждал, надеялся и верил.
А еще, совершал благие поступки, несмотря на свое не особо процветающее положение: был отзывчив к чужой беде, внимателен к близким.
Был плечом и жилеткой для своих друзей и знакомых. Но, при этом, сам никогда не унывал.
Именно таких людей в осеннем сезоне небесные светила одаривают особенно щедро.
Многим будет казаться, что за плечом стоит ангел-хранитель и нашептывает правильные пути, указывает возможности, оберегает от падений.
Дарит свою любовь и заботу. И это действительно так. А еще он может осуществить желания.
Причем, начиная с 10 сентября тенденция будет только возрастать.
Но стоит помнить, что загадывать нужно осуществимые вещи, чтобы потом не сетовать на судьбу.
Ведь, она может обидеться и больше не одаривать своей благодатью.
Для тех, кто еще ни разу не ощущал на себе период удачи, звезды советуют морально приготовиться, умерить свою гордыню и жадность и следить за своими мыслями.
Особым вниманием небесных светил будут пользоваться следующие знаки.
Рыбы. Вам, наконец, все воздастся по заслугам. За каждый ваш хороший поступок Судьба отдаст в тройном размере.
Удача будет сопутствовать во всем. Начиная с 7-го числа, мелкие желания будут исполняться, набирая обороты и масштабы.
Сначала, сами представители знака не будут понимать, что же происходит. Но к концу месяца войдут во вкус и разберутся с правилами игры.
Для Стрельцов это будет период семейного благополучия, любовной гармонии и возведения разрушенных и новых мостов.
Наберет обороты социальная жизнь – будет появляться много новых знакомых.
Старые друзья и близкие отпустят обиды прошлого и решат пойти на мировую.
Любимый человек решит воскресить ваш романтический период, окутывая вниманием и любовью.
Семейный очаг будет греть теплом и уютом, ссоры сойдут на нет и наступит период мира.
У Близнецов есть возможность получить желаемое.
Это может быть какая-то старая сокровенная мечта, тщательно разработанный план или задумка.
Все будет зависеть только от степени реальности осуществления, во всем остальном Вселенная будет всячески помогать и направлять активного Близнеца в нужном направлении.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака
- Против предвыборного популизма оппозиции выступили периферийные регионалы
- Гороскоп на сегодня: Скорпионы могут плохо себя чувствовать, а Рыбам нельзя работать с бумагами
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- Астрологический прогноз с 21 по 27 мая
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"09:48
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам13:49
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО12:48
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- «Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»12:11
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- 7 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать11:28
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое