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Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции
Эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе дискуссии рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень сегодня, 6 сентября, на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове.
По его словам, в проведенном исследовании аналитики ставили три ключевых вопроса, на которые хотели найти ответы:
на чем должна базироваться обновленная, более эффективная модель информационной политики по отношению к населению временно неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, и кто должен быть объектом влияния украинских институций;
что необходимо представить людям, живущим за линией разграничения;
как обеспечить поступление соответствующего информационного материала целевой аудитории.
«Основным результатом нашей работы стала модель сегментации населения по группам по критериям их установок и их отношению к Украине», – говорит Кипень.
Эксперт рассказал, что в ходе опроса*, экспертам, людям, проживающим на линии разграничения, и жителям Донецка задали вопрос об их отношении к Украине: «Мы получили три варианта ответа. Наиболее оптимистичный вариант был, как ни странно, у жителей неподконтрольных территорий. Он показал, что у населения неподконтрольных территорий до сих пор доминируют проукраинские взгляды. У большинства населения, которое живет на линии разграничения и ВПЛ, уже более критичное отношение и преобладают антиукраинские установки. Еще критичнее была позиция людей, живущих непосредственно в Донецке, причем среди них есть как проукраински ориентированные, так и жестко антиукраински ориентированные».
«Люди, которые занимают антиукраинскую позицию, примерно 40-50%. Люди, которые выступают за возвращение в состав Украины на разных условиях, от 20% до 30%. Люди, которые не имеют четкую определенных позиций и готовы подстроиться к любым условиям, это 30-40%», – сообщил Кипень.
Он подчеркнул, что информационная политика не будет эффективной, если не будут учтены особенности мнения и отношения к Украине людей, живущих на Донбассе.
*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.
Теги: Донбасс, опрос, форум, эксперт, реинтеграция Донбасса
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