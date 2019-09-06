Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции

06.09.2019 13:30

Эксперты проанализировали мнение жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, о реинтеграции и особенности коммуникации с ними. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе дискуссии рассказал глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень сегодня, 6 сентября, на «Донбасс Медиа Форум 2019», который проходит в Харькове.

По его словам, в проведенном исследовании аналитики ставили три ключевых вопроса, на которые хотели найти ответы:

на чем должна базироваться обновленная, более эффективная модель информационной политики по отношению к населению временно неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, и кто должен быть объектом влияния украинских институций;

что необходимо представить людям, живущим за линией разграничения;

как обеспечить поступление соответствующего информационного материала целевой аудитории.

«Основным результатом нашей работы стала модель сегментации населения по группам по критериям их установок и их отношению к Украине», – говорит Кипень.

Эксперт рассказал, что в ходе опроса*, экспертам, людям, проживающим на линии разграничения, и жителям Донецка задали вопрос об их отношении к Украине: «Мы получили три варианта ответа. Наиболее оптимистичный вариант был, как ни странно, у жителей неподконтрольных территорий. Он показал, что у населения неподконтрольных территорий до сих пор доминируют проукраинские взгляды. У большинства населения, которое живет на линии разграничения и ВПЛ, уже более критичное отношение и преобладают антиукраинские установки. Еще критичнее была позиция людей, живущих непосредственно в Донецке, причем среди них есть как проукраински ориентированные, так и жестко антиукраински ориентированные».

«Люди, которые занимают антиукраинскую позицию, примерно 40-50%. Люди, которые выступают за возвращение в состав Украины на разных условиях, от 20% до 30%. Люди, которые не имеют четкую определенных позиций и готовы подстроиться к любым условиям, это 30-40%», – сообщил Кипень.

Он подчеркнул, что информационная политика не будет эффективной, если не будут учтены особенности мнения и отношения к Украине людей, живущих на Донбассе.

*Опрос был проведен среди жителей Донбасса, живущих по обе стороны линии разграничения, в июне-июле 2019 года, а также среди экспертов. Форма опроса – фокус-групповые дискуссии, глубокие интервью и экспертный опрос. Цель опроса – проанализировать и оценить реальное состояние проблем и особенностей коммуникаций с жителями неподконтрольного украинским властям Донбасса и разработать эффективную модель коммуникации с ними в рамках процесса по реинтеграции Донбасса.