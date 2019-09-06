Все рубрики раздела
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
"Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему
Аналитик Сергей Фурса проанализировал решение об освобождении боевика "ДНР" Владимира Цемаха, причастного к крушению "МН 17", сделав неутешительный прогноз для Украины, пишет Диалог.UA .
После того как Украина пошла на все условия России по обмену племенными, выдав Путину единственного пленного, который того интересовал, разгорелась дискуссия, что важнее: люди или национальные интересы. И это в корне неверная дискуссия. Потому что она обезличивает эти самые национальные интересы. А ведь за ними стоят те же самые люди, просто тысячи и миллионы людей. Если бы мы говорили об обмене пленными, которые являются обычными военнопленными, то, конечно, можно менять 10 своих хоть на тысячу их. Не вопрос. Россия - людоеды, и им не важны жизни. А нам важны. Поэтому такие обмены нужны и важны. Но тут речь о другом. Цемах не человек в привычном понимании. Да и в непривычном, если он вчера не перелез через забор голландского посольства и не попросил у них убежища, он уже не человек. Он уже не жилец. Цемах - это функция, позволяющая сохранить, быть может, тысячи жизней. Потому как он является важным элементом в войне. И отдавая его Путину мы тем самым убивает сотни и тысячи человек. Которые могут погибнуть в будущем, когда развяжутся руки Путина. Какое ключевое достижения для Украины в войне с Россией? Это постепенное замораживание конфликта и санкции против России. Не будь санкций, тысячи и тысячи украинцев погибли бы от рук наёмников Путина. А значит ничто так не важно для спасения жизней украинцев как сохранение и даже усиление санкций. Это к вопросу о ценности жизни любого украинца. Что является основой для санкций? Международная коалиция в поддержку Украины. Которую нам надо сохранять для спасения жизни наших людей. Не Голландии это надо, а нам. Что стало спусковым крючком санкций? Сбитый Боинг. До него всем было плевать. Этот мир циничный. И как украинцам плевать по большей части на мертвых сирийцев, так и европейцам - на мертвых украинцев. А вот мертвые европейцы сдвинули дело с мертвой точки. Именно Боинг помог нам спасти тысячи жизней. Ибо не было бы боинга и кто знает, когда и как ввели бы санкции. И где бы в этот момент стояла российская армия. А теперь Украина сама разрушает коалицию в свою поддержку. Сама лишает европейцев повода усилить санкции. И даже дает шанс для их снятия. А это может стоить тысячи жизней. И это не мифический государственный интерес. Это жизни людей. И в том числе те тысячи жизней, которые уже были отданы. Когда вы говорите, что ради людей можно пойти на все, то готовите почву под капитуляцию. Ведь ради людей. Ведь тогда и часть суверенитета можно отдать. Ведь все ради жизни людей. Именно поэтому в западном обществе, которое гораздо более гуманно, нежели украинское, есть правило - не вести переговоры с террористами. Потому что тогда придется выполнять их требования. Ради жизни людей. И тогда террористов станет в разы больше. Ведь метод работает. И тогда погибнет гораздо больше людей. Поэтому лицемерно сравнивать жизни и государственные интересы. Это всегда жизни и еще больше жизней. Поэтому власть - это так сложно. Потому что власть это не выбор между конфетой и пироженкой. Это очень часто выбор между плохим и очень плохим решением. И эти решения будут ранить людей. И эмоциям тут нет места. Ибо эмоции стоят тысячи жизней. Вспомните, как фактически похоронил свою армию просто хороший парень Джон Сноу, поддавшись эмоциям. Если ты наделён властью, то ты не имеешь на них права. Если ты не можешь от них отказаться, то ты должен признать, что слишком слаб для власти. И да, родственники пленных всегда будут хотеть вернуть своих любой ценой. И это нормально. Это естественно. Но также естественно понимать, что решения надо принимать не поддаваясь на эмоции, не желая помочь вот именно этим людям, а просчитывая ходы и взвешивая риски. Потому что иначе - это капитуляция. Это слабость. А пока мы на войне, мы не можем себе ее позволить.
Теги: Донбасс, Путин, освобождение, пленные
- Освобождение Сенцова: Денисова попросила Москалькову обратиться к Путину
- Освобождение Сенцова: у Путина сделали громкое заявление
- Кум Путина Медведчук анонсировал освобождение Сенцова: "Наши люди его посадили, мы его и выпустим"
- Сенцова выпустят на свободу, Путин тайком принял судьбоносное решение
- Тука: недавнее возвращение пленных — это «недалекая комбинация Путина и Медведчука»
- Готовы освободить украинских политзаключенных, в Кремле принято решение: Путин совершил резкий маневр
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- Боевики «ДНР» подогнали к н.п. Петровское траншеекопатель10:49
- Атаки боевиков "ЛДНР" гремят по всему фронту: что задумала Россия на Донбассе накануне обмена10:31
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Новотрицком» много машин10:12
- Под Горловкой утром начался страшный бой, город напуган: "Терры работают в 3 ствола, арта. Срочно в укрытие!"09:48
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам13:49
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на „Перлыне“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО12:48
- В Донецке при взрыве взрывного устройства травмирован «полицейский»12:30
- «Вероятно, следуют во «Внуково»: Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»12:11
- Появились кадры прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге. ВИДЕО11:52
- 7 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать11:28
- "Перемешали тела с землей": ВСУ уничтожили позицию "ДНР" с 12 боевиками, кадры сокрушительного удара11:10
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- "Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"14:10
- Эксперты изучили мнения жителей Донбасса относительно реинтеграции13:30
- "Отдавая Цемаха Путину, мы "убиваем" тысячи человек", - Фурса призвал готовиться к худшему12:36
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое