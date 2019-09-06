Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов

06.09.2019 17:35

Употребление жирной пищи и алкоголя вредит функциям печени, повышая уровень токсичных веществ.

Чтобы помочь органу избавиться от опасных субстанций, следует включить в рацион продукты с эффектом антиоксидантов, пишет Хроника.инфо.

Собственно печень сама является органом, избавляющим организм от вредных веществ. Но на фоне вредных привычек в работе печени могут происходить неблагоприятные перемены, и в результате уровень токсинов в организме вместо снижения, наоборот, способен возрасти.

Как помочь улучшить работу печени? Специалисты советуют регулярно употреблять в пищу следующие продукты, действующие как антиоксиданты.

Чеснок. Чеснок богат витаминами C и B6, а также селеном – это один из лучших за щитников печени. Даже в небольшом количестве чеснок стимулирует действие ферментов печени, способствующих выводу токсинов. Кроме того, потребление чеснока уменьшает содержание перегружающего печень холестерина.

Цитрусовые. Грейпфруты, апельсины, лайм и лимоны – одни из лучших источников витамина C и антиоксидантов, под действием которых улучшаются фильтрующие функции печени и ускоряется выведение токсинов из организма.

Свекла. Этот скромный дешевый корнеплод отличается содержанием большого количества полезных для печени железа, кальция, витаминов группы B и антиоксидантов (в частности, бета-каротина, предшественника витамина А). Обязательно ешьте свеклу, если в вашем меню присутствует жирное мясо, сдают совет специалисты.

Зеленый чай. Питье зеленого чая защищает печень от вредного воздействия алкогольных напитков. Но здесь важно не переусердствовать. Самый лучший антиоксидант в избыточном количестве может стать ядом, пить слишком много зеленого чая не стоит.

Капуста. Салаты из капусты иногда называют «щеткой» для организма. И не зря. В капусте содержится много хлорофилла, который действует как очень эффективный очиститель печени, помогая нейтрализовать попавшие в организм токсины и в целом укрепить защитные функции печени.