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Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов
Употребление жирной пищи и алкоголя вредит функциям печени, повышая уровень токсичных веществ.
Чтобы помочь органу избавиться от опасных субстанций, следует включить в рацион продукты с эффектом антиоксидантов, пишет Хроника.инфо.
Собственно печень сама является органом, избавляющим организм от вредных веществ. Но на фоне вредных привычек в работе печени могут происходить неблагоприятные перемены, и в результате уровень токсинов в организме вместо снижения, наоборот, способен возрасти.
Как помочь улучшить работу печени? Специалисты советуют регулярно употреблять в пищу следующие продукты, действующие как антиоксиданты.
Чеснок. Чеснок богат витаминами C и B6, а также селеном – это один из лучших за щитников печени. Даже в небольшом количестве чеснок стимулирует действие ферментов печени, способствующих выводу токсинов. Кроме того, потребление чеснока уменьшает содержание перегружающего печень холестерина.
Цитрусовые. Грейпфруты, апельсины, лайм и лимоны – одни из лучших источников витамина C и антиоксидантов, под действием которых улучшаются фильтрующие функции печени и ускоряется выведение токсинов из организма.
Свекла. Этот скромный дешевый корнеплод отличается содержанием большого количества полезных для печени железа, кальция, витаминов группы B и антиоксидантов (в частности, бета-каротина, предшественника витамина А). Обязательно ешьте свеклу, если в вашем меню присутствует жирное мясо, сдают совет специалисты.
Зеленый чай. Питье зеленого чая защищает печень от вредного воздействия алкогольных напитков. Но здесь важно не переусердствовать. Самый лучший антиоксидант в избыточном количестве может стать ядом, пить слишком много зеленого чая не стоит.
Капуста. Салаты из капусты иногда называют «щеткой» для организма. И не зря. В капусте содержится много хлорофилла, который действует как очень эффективный очиститель печени, помогая нейтрализовать попавшие в организм токсины и в целом укрепить защитные функции печени.
Теги: Донбасс, печень, токсин, продукты, очищение
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