Все рубрики раздела
- Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты22:36
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться21:54
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными20:55
- Кому повезет в любви: гороскоп на сентябрь 2019-го19:47
- Излучают свет и тепло! Встреча с какими людьми приносит счастье и удачу. 18:20
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться
Воскресенье, 8 сентября, — день, когда не стоит подписывать деловые бумаги, а также давать и брать в долг.
«Факты» предлагают вам гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака.
Овен
Основная ваша задача до конца выходных — сохранять душевное равновесие. Не планируйте свиданий.
Телец
День не слишком легкий Возможны неприятные контакты и звонки, вероятны недоразумения в личной жизни.
Близнецы
Не ставьте на карту все, что у вас есть, даже если вам так советуют самые близкие люди.
Рак
Не стоит тратить день на хозяйственные дела, лучше отправляйтесь за город и пожарьте шашлыки.
Лев
После обеда вас может ожидать шумная компания, не стоит отказываться от возможности отдохнуть с хорошими людьми.
Дева
Хорошо отдохните и не связывайте себя никакими обещаниями: вероятно, их будет очень сложно выполнить.
Весы
Чем меньше о ваших планах будут знать окружающие, тем будет лучше для вас.
Скорпион
Оставайтесь дома и отдохните. Оградите себя от ненужных встреч и контактов, иначе уже в понедельник не сможете работать из-за усталости.
Стрелец
Хорошее время для решения семейных проблем и мелкого ремонта. Также хорошо покупать теплые вещи.
Козерог
Если ваша интуиция говорит вам, что от вас что-то скрывают, верьте ей. Самое время поговорить с близкими.
Водолей
Не стоит работать в этот день, больше внимания уделите своей семье и старшим родственникам.
Рыбы
Не стоит принимать близко к сердцу известия о грядущих переменах, слухи окажутся ложными.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака
- Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании
- Астрологический прогноз со 2 по 8 апреля
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон
- Известный телезрителям сын погибшего нардепа нашёлся
- Заявление Януковича: "В стране - переворот. Моей отставки не будет" (ВИДЕО)
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО18:01
- Боевики окапываются рядом с жилыми домами в Пикузах17:15
- В ОРДО из-под завала дома извлекли мирную жительницу, пострадавшую из-за обстрела16:58
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату14:49
- «Так и живем»: Ходаковский показал будни НВФ «Восток»14:12
- Боевики «ДНР» в районе н.п. Пикузы глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ13:31
- «В Горловке пропускают средне, на "Перлыне" много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:10
- Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты22:36
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться21:54
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Зеленский дал сильное обещание по Донбассу21:16
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными20:55
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Охлобыстин получил оплеуху за дружбу с террористами: «отобрали самое главное»20:19
- Кому повезет в любви: гороскоп на сентябрь 2019-го19:47
- Синоптики огорчили украинцев свежим прогнозом: когда начинается настоящая осень19:38
- Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты22:36
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться21:54
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными20:55
- Кому повезет в любви: гороскоп на сентябрь 2019-го19:47
- Излучают свет и тепло! Встреча с какими людьми приносит счастье и удачу. 18:20
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж20:31
- 7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака 19:14
- Пройтись щеткой по организму! Названы продукты, хорошо очищающие печень от токсинов17:35
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»16:06
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое
- У Зеленского появился шанс прекратить конфликт на Донбассе: «не закончится, пока не приедет…»
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела