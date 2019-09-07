Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: Скорпионам пора отдыхать, а Львам веселиться

07.09.2019 21:54

Воскресенье, 8 сентября, — день, когда не стоит подписывать деловые бумаги, а также давать и брать в долг.

«Факты» предлагают вам гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Основная ваша задача до конца выходных — сохранять душевное равновесие. Не планируйте свиданий.

Телец

День не слишком легкий Возможны неприятные контакты и звонки, вероятны недоразумения в личной жизни.

Близнецы

Не ставьте на карту все, что у вас есть, даже если вам так советуют самые близкие люди.

Рак

Не стоит тратить день на хозяйственные дела, лучше отправляйтесь за город и пожарьте шашлыки.

Лев

После обеда вас может ожидать шумная компания, не стоит отказываться от возможности отдохнуть с хорошими людьми.

Дева

Хорошо отдохните и не связывайте себя никакими обещаниями: вероятно, их будет очень сложно выполнить.

Весы

Чем меньше о ваших планах будут знать окружающие, тем будет лучше для вас.

Скорпион

Оставайтесь дома и отдохните. Оградите себя от ненужных встреч и контактов, иначе уже в понедельник не сможете работать из-за усталости.

Стрелец

Хорошее время для решения семейных проблем и мелкого ремонта. Также хорошо покупать теплые вещи.

Козерог

Если ваша интуиция говорит вам, что от вас что-то скрывают, верьте ей. Самое время поговорить с близкими.

Водолей

Не стоит работать в этот день, больше внимания уделите своей семье и старшим родственникам.

Рыбы

Не стоит принимать близко к сердцу известия о грядущих переменах, слухи окажутся ложными.