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Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты
Шоколад предотвращает сахарный диабет, инфаркты и инсульты. Медики особенно рекомендуют употреблять это лакомство в конце лета и начале осени, но предупреждают, что злоупотреблять им нельзя, передает Хроника.инфо.
Шоколад прекрасно защищает от нервных стрессов и раздражения, поскольку способствует выработке гормона радости и снижает уровень кортизола, который является гормоном стресса.
Помимо этого, данное кондитерское изделие, приготовленное на основе масла какао, являющегося результатом переработки какао-бобов, предотвращает инфаркты и инсульты. Дело в том, что шоколаде содержатся флавоноиды, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов, что улучшает кровоснабжение головного мозга.
Также десерт способствует выработке полезной флоры в кишечнике, снижающей воспаления в сосудистой стенке, с которым связаны инсульты.
Шоколад рекомендуется употреблять людям со склонностью к образованию тромбов, поскольку в какао-бобах присутствуют полифенолы, эффект от которых сравним с действием ацетилсалициловой кислоты.
Предотвращает шоколад и сахарный диабет. В нем содержался вещества, помогающие поджелудочной железе вырабатывать инсулин.
Полезен данный продукт и при болезнях печени. В его состав входит большое количество антиоксидантов, уменьшающих деформацию клеток органа и предотвращающих скачки давления в его сосудах. Правда, для достижения положительного эффекта на печень следует съедать не более 30 граммов продукта в день.
Теги: Донбасс, диабет, инфаркт, инсульт, продукты, предотвращение
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