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Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»
Астрологи назвали зодиакальные союзы, которые не смогут быть вместе, какие бы они для этого усилия не прикладывали. Кроме черт характера, которые должны быть схожими или же – противоположными, для гармонии в отношениях также важны и знаки Зодиака, под которыми родились партнеры.
Существуют пары, которые могут потратить много времени на то, чтобы найти взаимопонимание и в конечном итоге все равно им светит разочарование и расставание. Астрологи назвали зодиакальные союзы, которым не стоит тратить время на попытки спасти отношения, пишет Политека.
Овен и Рак
Овны откровенны и прямолинейны, они практически всегда делают только то, что хотят они сами. Представители этого знака действуют быстро, планируют много дел и не любят тратить время попусту. Ракам такое восприятие жизни сложно принять, и они не смогут научится взаимодействовать с такими натурами, так как Раки чувствительные люди, которые любят заботу и внимание. У Овнов просто не хватит терпения на Раков.
Телец и Стрелец
Изначально отношения этих двух знаков выглядят отлично и при определенном взаимодействии, из представителей этих двух знаков могут выйти отличные друзья или партнеры по бизнесу.
А вот как только эти отношения примут романтический оттенок – все развалится, так как Телец не сможет найти необходимой стабильности и безопасности рядом с Стрельцом, а Стрельцы слишком свободолюбивы и независимы, чтобы дать своему партнеру ощущение привязанности и верности.
Близнецы и Дева
Представители этих двух знаков Зодиака могут свести друг друга с ума в прямом смысле слова. Из них даже близкие друзья не получатся, настолько они несовместимы друг с другом.
Близнецы любят спонтанность и их поведение не подчиняется никаким нормам, они не особо сильны в организации и планировании. А Девы хотят обозначение направления и уверенность в своем партнере. Кроме того, они беспокойны и хотят, чтобы все происходило так, как им хочется. Эта властность будет постоянно выводить из себя Близнецов.
Лев и Скорпион
Представители этих двух знаков очень властные натуры и между ними будет постоянная борьба за власть. Они не смогут уступать друг другу, но при этом будут пытаться все контролировать. Между ними практически невозможны компромиссы, так они будут оба стремиться сделать все по-своему.
Козерог и Водолей
Изначально эта пара будет казаться идеальной, так как представители этих знаков Зодиака прагматичны, умны, знают, чего хотят от жизни. Но именно эта схожесть и развалит отношения, так как им в партнеры нужны те, кто от них отличаются, кто сможет сгладить острые углы и дополнить, а не противостоять. В будущем они быстро наскучат друг другу и, если вовремя не разойдутся – будут мучать друг друга.
Весы и Рыбы
Весы нерешительны и готовы во всем уступать своему партнеру, а Рыбы – романтики и мечтатели. В таком союзе будет не хватать того, кто будет более приземленно смотреть на мир и хотеть строить фундамент. Представители этих знаков могут стать хорошими друзьями, так как в их союзе не хватает реалиста, который будет крепко стоять на ногах и поддерживать своего партнера.
Теги: Донбасс, отношения, характер, знаки Зодиака
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