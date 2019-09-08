Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме

08.09.2019 21:50

С появлением ребенка, каждая хозяйка стремится сделать свое жилье безопасным, применяя разные способы, чтобы ребенок не смог открыть шухляды или достать опасные предметы. Как оказалось, серьезную угрозу для здоровья малышей также представляют кровати, пишет from-ua.

Статистика такова, что каждый год не менее 450 человек умирают во сне из-за падения с кровати.

Особенно травмоопасны кровати для малышей. При выборе кровати, специалисты советуют особое внимание обратить на ее параметры и высоту.

Согласно данным центра по исследованию травм, около 80% травм дети получают во время сна. Поскольку дети быстро растут, размер кровати может им не подходить по росту. Также, травмоопасны и двухярусные кровати.

При этом, специалистам удалось выяснить, что самым грязным местом в квартире является пол под кроватью. К такому выводу пришли ученые из Германии после того, как исследовали пыль, взятую из этого места.

Выяснилось, что в составе пыли есть такие вредные вещества, как камдий и свинец, которые смертельно опасны.