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Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению

08.09.2019 22:37
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Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению

Ни для кого не секрет, что по причине эволюции у человека сформировалось четыре группы крови, и состав каждой из них очень сильно отличается друг от друга, передает Хроника.инфо.
Как утверждают многие академики, группа крови может воздействовать как на физиологические, так и психологические особенности человека. Например, у людей с группой крови II(А) в организме преобладает гормон стресса кортизол.
От него зависит работа артериального давления, уровень глюкозы и всю работу иммунитета.
И из-за большого количества кортизола, люди, с этой группой крови, склонны к хроническому стрессу, бессоннице, ожирению.
Помимо этого, американские академики, представляющие Онкоинститут Даны Фарбер, установили еще одну особенность.
У представителей II группы крови вероятность развития рака больше: они чаще страдают острым лейкозом и онкологией желудка.



Теги: Донбасс, ожирение, кровь, бессонница, группа
 
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