Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению

08.09.2019 22:37

Ни для кого не секрет, что по причине эволюции у человека сформировалось четыре группы крови, и состав каждой из них очень сильно отличается друг от друга, передает Хроника.инфо.

Как утверждают многие академики, группа крови может воздействовать как на физиологические, так и психологические особенности человека. Например, у людей с группой крови II(А) в организме преобладает гормон стресса кортизол.

От него зависит работа артериального давления, уровень глюкозы и всю работу иммунитета.

И из-за большого количества кортизола, люди, с этой группой крови, склонны к хроническому стрессу, бессоннице, ожирению.

Помимо этого, американские академики, представляющие Онкоинститут Даны Фарбер, установили еще одну особенность.

У представителей II группы крови вероятность развития рака больше: они чаще страдают острым лейкозом и онкологией желудка.