Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма

09.09.2019 13:05

Алкоголизм возникает, когда человек испытывает желание выпить. Следовательно, это приводит к психическим и социальным расстройствам.

Употребление алкоголя имеет культурное значение — оно часто сопровождает различные события, такие как празднование успеха или просто как форма расслабления после тяжелого дня. Поэтому границу между алкоголизмом и отсутствием зависимости трудно понять. Тем не менее, определение зависимости предполагает, что алкоголизм начинается, когда наше настроение зависит от алкоголя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.

Каковы симптомы алкоголизма

Начало алкоголизма выглядит как обычное, случайное употребление алкоголя. Люди, страдающие алкоголизмом, выпивают, когда хотят забыть о трудных ситуациях для них, неудачах или нуждаются в расслаблении, которое они не могут обеспечить иначе. Обычно они также ищут возможности выпить сами.

Одним из его симптомов является пьянство в одиночку, используя любую ситуацию для этого. Не имеет значения время, пациент может пить алкоголь в любое время и в основном везде. Это часто сопровождается питьем до потери сознания.

Чем дольше человек пьет все больше и больше, такие симптомы, как тяга к алкоголю, синдром отмены (аритмия, повышение артериального давления, судороги или тремор), повышают толерантность к алкоголю.

На поздней стадии алкоголизма потребность пациента в алкоголе значительно возрастает, но его организм становится все менее и менее устойчивым, алкоголь отравляет организм. Затем появляются психические расстройства, так называемые алкогольные психозы, проблемы с памятью ухудшаются. Такой человек исключается из общества, часто становится причиной распада семьи.

Как бросить пить

Выход из алкоголизма может занять годы. Это сложный и трудный процесс. Для того, чтобы он преуспел, пациент должен проявить готовность лечиться и добровольно отказаться от него. Последовательность пациента в восстановлении также чрезвычайно важна.

Лечение алкоголизма начинается с прекращения употребления алкоголя и устранения симптомов отмены. Анонимное лечение алкоголизма – лучший способ бросить пить. Пациент должен пройти терапию, в которой ему могут помочь центры лечения наркомании. Поэтому лечение алкоголизма включает в себя сочетание алкогольной абстиненции и психотерапии. Фармакотерапия также используется в качестве помощи.

Для пациента, чтобы восстановить контроль над своей жизнью, его основным шагом является осознание проблемы. Однако даже полное прекращение употребления алкоголя не устраняет проблему алкоголизма. Воздержание должно сохраняться до конца жизни.