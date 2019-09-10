Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"

10.09.2019 18:33

Весы — это единственный знак, который не имеет тотемного знака животного. Символьный знак Весов — пчела. Это символизирует их как умных и трудолюбивых людей, которые сильны в своем единстве, пишет brainum.

1. Весы

Окружающие Весы люди, часто обращаются к ним, когда испытывают ту или иную проблему. Весы пытаются понять всю суть проблемы, прежде чем дать тот или иной совет. Возможно они не смогут решить ее целиком, но всегда выслушают и окажут внимание и психологическую поддержку, которая в этот момент требуется.

Нет ничего более раздражающего, для Весов, чем влияние негатива со стороны окружающих на них. Их окружение должно быть сбалансировано, и с хорошей энергетикой. Если есть конфликт, Весы стараются наблюдать сначала со стороны за его развитием.

Однако, Весы очень часто называют «адвокатом дьявола», потому что они не выбирают ту или иную сторону. Но в конце концов, стараются погасить конфликт, оставаясь на нейтральной позиции.

2. Очарование

Весы очень легко любить, потому что они обладают очарованием. Умение заставить всех чувствовать себя интересным и важным, и способность хорошо понимать чувства и эмоции окружающих их людей, дает им возможность дарить радость и позитив в ответ на хорошее к ним отношение.

Весы имеют отличное восприятие, и стремятся достичь долгосрочные отношений с партнером, и не любят людей со сложной манерой поведения. Они считают, что должны научиться читать человека изнутри, а не основываться на его взглядах и манере поведения.

До сих пор, несмотря на хорошую способность понимать окружающих их людей, Весам очень трудно сказать «нет», и поэтому они часто оказываются в стрессовых ситуациях, потому что потребности других людей выше их собственных возможностей. Они хотят угодить всем, но очень быстро понимают, что невозможно это сделать.

3. Чувствительность

Весы очень чувствительны, когда люди, которые их окружают становятся их лучшими друзьями. Даже когда они спорят с кем-то, их харизма и доброта всегда помогают основательно разобраться в этом споре.

Весы не любят злиться, но, когда дело доходит до этой точки, Вам лучше отойти в сторону и переждать эту бурю. Так же как яростно они вспыхиваю, так и затихают, без намека на то, что все еще сердятся. Даже начинают сожалеть, что так несдержанно себя повели.

4. Романтика

Весы люблю всем сердцем. Если Вы достаточно удачливы, чтобы заслужить любовь Весов, то Вам нужно знать, что Ваше сердце всегда будет в их теплых объятиях. Любовь весов-самая большая любовь, которую Вы когда-либо найдете. Они будут очень внимательны к Вам и к Вашим потребностям. Весы не верят в любовь с первого взгляда/

Они очень осторожны и ищут долгосрочные отношения. Хотя очень легко привлекают партнеров, они очень привередливы, и дружелюбны. Весам не просто выбрать одного человека, чтобы открыть свое сердце.

5. Социальные бабочки

Никто не может выйти из неудобной ситуации лучше, чем Весы. Они являются дипломатами и с невероятной легкостью выходят из сложившейся странной ситуации. Очень любят быть в окружении людей.

Весы являются творческими душами. Прирожденные лидеры и без проблем идут по лестнице успеха, всегда жаждут больше узнать нового и держаться подальше от посредственности.

Независимо от того, на сколько Вы любите быть в их обществе, Вы должны знать, что иногда им нужно немного одиночества.

6. Красота – и снаружи, и внутри

Весы правительство Венеры, которая является богиней красоты и любви. Они ценят красоту во всем, будь то друг, партнер, музыка или искусство.