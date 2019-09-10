Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать

10.09.2019 11:41

Занимаясь самолечением, люди не учитывают, что некоторые лекарства несовместимы с друг другом.

Нельзя сочетать антигистаминные препараты и сиропы от кашля, так как в их составах присутствуют вещества, обладающие снотворным эффектом, пишет from-ua.

Антидепрессанты и анальгетики применять одновременно то же не рекомендуется. Совмещение данных препаратов может привести к желудочному кровотечению, повышению температуры, учащенному сердцебиению и тревожности.

Среди небезопасных комбинаций аспирин и средства против тромбов. Из-за того, что данные препараты “разжижают" кровь есть вероятность появления внутреннего кровотечения.