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Что расскажет о вашей личности размер мизинца
Руки — потрясающая вещь. С их помощью мы общаемся, строим отношения, готовим еду, аплодируем… Но знаете ли вы, что наши руки могут многое рассказать о нашем характере?
Например, очень важные сведения можно узнать по длине мизинца относительно безымянного пальца. Возможно, это покажется вам странным, но это правда, пишет from-ua.
Посмотрите на свой мизинец и определите по картинке выше, к какому типу он относится: 1, 2 или 3.
А теперь читайте, что это значит:
Первый тип.
Если мизинец заканчивается на уровне первой линии безымянного пальца, это указывает на уравновешенную личность. У такого человека есть склонность к порядку, миролюбию, он инстинктивно уходит от хаоса.
Ему нравится, чтобы все вещи лежали на своих местах, но при этом он не педант и перфекционист, от которого всем тошно. Что может его заставить нервничать, так это отсутствие равновесия в жизни.
Человек с такой формой ладони эмоционально, сексуально и интеллектуально сбалансирован. Его мысли спокойны, решения просчитаны, мнение формируются после вдумчивого анализа.
Он всё хорошенько продумает, прежде чем сказать или сделать вывод. Его уверенность исходит из глубокого понимания собственной личности, поэтому его сложно поколебать.
Здоровье:
У первого типа здоровые селезёнка и желудок. Риск — склонность к депрессии, поэтому следует чаще общаться с друзьями!
Второй тип.
Если мизинец выступает чуть выше первой линии безымянного пальца, то человек принадлежит к тому типу людей, которые всегда отдают больше, чем от них требуется. Будь то профессиональная деятельность, личная жизнь или романтические отношения. Причём идёт это от внутренней потребности, а не по чьей-то указке. Подобной щедростью они отличаются от всех.
Человеку такого типа можно доверить любую тайну. Он будет тактично и осторожно обращаться с полученной информацией.
Его сложно поколебать во мнении. Единственное, чего он ожидает от других, — это справедливости. И хотя он отдаёт любовь и щедрость по собственной воле, всё-таки ему хочется получать в ответ нечто подобное. Нет, он не будет просить об этом, но в глубине души ждёт.
Обладатель такой руки инстинктивно тянется к тем, кто понимает его душу и принимает таким, какой он есть, без условностей.
Здоровье:
Как и у первого типа, у второго здоровые селезёнка и желудок. Но чрезмерная целеустремлённость может привести к стрессу, поэтому не забывайте отдыхать!
Третий тип.
На принадлежность к этому типу указывает короткий мизинец, не доходящий до первой линии безымянного пальца. Обладатель такой особенности руки — человек эмоциональный, чувствительный и очень восприимчивый к боли, если её доставляют те, кому он доверяет больше всех.
Такой человек всегда готов отставить свои дела, чтобы прийти на помощь другому. Если он кого-то впустил в сердце и душу, то на всю жизнь. Но когда его предают или поступают не так, как он ожидает, это причиняет ему глубокую боль, потому что он не готов к такому повороту.
С другой стороны, подобная чувственность позволяет человеку такого типа хорошо понимать эмоции других людей, ставить себя на их место. Он может щедро дарить миру тепло своей души, и эти редкие качества притягивают к нему тех, кто нуждается в человечности, внимании, заботе.
Здоровье:
Есть риск пищеварительных расстройств, поэтому следите за питанием и пейте много воды.
Теги: Донбасс, здоровье, характер, руки, пальцы
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