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Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека
Стресс бывает разный.
Оказывается, стресс бывает разным, поэтому и реакции организма на него – тоже отличаются. Стоит знать, в чем же разница, чтобы снизить пагубное влияние любого из них, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Иногда, когда происходит в жизни что-то неприятное, нам хочется утешить себя чем-то вкусным – шоколадным пирожным или чашкой какао, а иногда наоборот – ловим себя на мысли, что не ели весь день. Что вызывает такие разные реакции организма на стресс?
Острый стресс – вид стресса, связанный с внезапным событием, потрясением. Сигнал голода не поступает в мозг, пока не решится первоочередная проблема: сохранить жизнь, пережить боль. Это кратковременный стресс, на борьбу с которым организм бросает все силы и ресурсы. А еда становится второстепенной задачей, поэтому мы не чувствуем голод и, возможно, забываем о приеме пищи на время.
Фоновый – умеренный стресс, именно он вызывает у нас желание «заесть» это состояние, ведь прием пищи ассоциируется в нашем мозгу с чувством безопасности, поэтому улучшить настроение вкусной едой для нас так легко.
Наш мозг улавливает эту связь однажды и прибегает к ней снова и снова, при малейшем стрессе.
Фоновый стресс может перерасти в хронический, например, у вас есть определенные тревоги, переживания, с которыми вы сталкиваетесь регулярно. В связи с этим постепенно формируется чувство незащищенности.
Чувствуя его, человек может переедать постоянно.
Чтобы избавиться нервного переедания, необходимо найти источник стресса. Это могут быть: проблемы на работе, токсичные люди, финансовые трудности, отсутствие самореализации.
Любой вид стресса вызывает скачок кортизола – гормона стресса
Даже тогда, когда мы переживаем не реальные события, а прокручиваем болезненные и неприятные ситуации у себя в голове, уровень кортизола возрастает. А высокий уровень кортизола поднимает уровень глюкозы в крови.
Это происходит потому, что для борьбы со стрессом нам нужна энергия. Но из-за того, что в современном мире не так часто приходится убегать от хищника, мы переносим наш стресс сидя, и часто с шоколадным батончиком или бокалом вина. Как следствие – потеря калорий равна нулю, энергия не расходуется по назначению, и пища усваивается в жировые отложения. Только от хронического стресса можно заметить на весах плюс три-четыре килограмма за месяц.
Для борьбы с любым из видов стресса стоит найти свой способ успокоения.
Медитация
Тайское исследования, в ходе которого все участники медитировали ежедневно в течение 6 недель, показало снижение уровня кортизола. В среднем уровень кортизола уменьшился на 20%, в то время как у тех, кто не медитировал, продолжал расти.
Стоит попробовать медитировать, даже если эта идея вам не близка.
Вечер с другом
Близкие люди – лучшее лекарство от любых невзгод. Проведите время весело – прогуляйтесь в еще неизвестном месте, потеряйтесь в улочках, смейтесь от души и забудьте обо всех проблемах.
Наслаждение
Мы переживаем стресс не только психологически, но и физически. Дайте своему телу возможность расслабиться, но сделайте это правильно – не спешите садиться на диван, займитесь тем, что любите. Любите танцевать – танцуйте, любите вечерние пробежки – пробегитесь, если по душе массаж – подарите себе такую возможность.
Отмежеваться полностью от стрессов не получится, а вот изменить свое отношение к ним – вполне!
Теги: Донбасс, здоровье, стресс, медицина
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