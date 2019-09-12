В карманах нужно носить листья этих растений, это важно

12.09.2019 07:11

Древние целители испокон веков применяли растения, чтобы улучшать атмосферу в домах, пишет lifter и Mesaje Inspiritionale.

Сегодня многие охвачены депрессией, проникающей во все щели. Когда мы целыми днями пялимся в экраны, разум затуманивается, а настроение падает.

Пришло время остановиться и вернуть своей жизни природную безмятежность и умиротворённость! Вот перечень из 6 растений. Выберите из них то, которое принесёт вам желаемые перемены.

1) Розмарин.

Розмарин привлекает счастье и любовь. В древние времена это был символ верности и часто использовался в свадебных букетах. Хозяйке дома рекомендуется заправить розмарином тканевые мешочки и разместить их в разных комнатах дома.

Розмарин — это вечнозеленый кустарник с почти игольчатыми темными листьями. Это растение, способное переносить засуху. В фитотерапии он используется для борьбы с депрессией и как антисептик.

2) Жасмин.

Жасмин называют «любовным цветком». Он притягивает позитивную энергию, которая укрепляет отношения и заглаживает прошлые разногласия.

Древние целители советовали ставить жасмин в спальне или другом помещении, где пара проводит много времени вместе. Это растение для романтики!

3) Мята.

Мята издавна применяется как лекарственное средство, а если высадить её в горшке и держать дома, она защитит вас от плохой энергетики и зарядит позитивом.

Она помогает от бессонницы, изгоняет негативную энергию и способствует взаимопониманию. Поэтому лучше всего держать мяту в спальне и там, где семья собирается чаще всего, — например, у обеденного стола.

4) Базилик.

Это растение, долгое время использовалось как трава, очищающая воздух от негатива и притягивающая положительную энергию. Поскольку он выделяет кислород на протяжении 20 часов в день и поглощает токсичные газы, он отлично подойдет для хорошо освещенной, солнечной комнаты.

Эти комнатные растения приносят гармонию, положительную энергию, любовь и мир в ваш дом в обмен на незначительный уход — полив, немного света и хорошая почва.

5) Тимьян.

Это ароматное растение, которое растет как ковер, когда его высаживают в открытом грунте. Он устраняет негативную энергетику, способствует самоуважению и устраняет бессонницу. Он защищает дом и семью.

В течении столетий во время европейской чумы тимьян использовался для борьбы с бактериями. Тимьяновое масло, называемое тимолом, использовалось для дезинфекции ран солдат в Первой мировой войне и очистки воздуха в больничных палатах.

6) Хризантема.

Этот цветок, почитаемый в азиатских культурах, приносит счастливую энергию и расслабление.

Существует множество видов хризантемы, есть виды, которые выращивают в закрытых помещениях, а другие хризантемы, выращиваются на открытом воздухе. Есть даже съедобные хризантемы.

Источник: https://from-ua.com