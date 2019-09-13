Все рубрики раздела
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака14:29
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака
Первая пятница, 13-е в 2019 году выпала довольно поздно: она поджидает нас в сентябре. Вторая, и последняя в этом году, пятница 13 будет еще в декабре, пишет from-ua.
И, забегая наперед, для тех, кому интересно, когда будет пятница 13 в 2020 году, сообщаем: первое такое сочетание даты и дня недели выпадает в марте 2020-го. Потом еще одна пятница, 13-е будет в ноябре 2020.
Нумерологи и астрологи отмечают, что дурное влияние нынешней пятницы 13 усугубляется близостью полнолуния. Само полнолуние в сентябре 2019 пройдет в знаке Рыб в ночь с 13-го на 14 сентября. Что правда, ближе к утру – в 07:32.
Это будет полнолуние Черной Луны – когда активизируются ложь и обман. Это период жестких политических распрей и религиозных конфликтов в мире.
А символом ближайшего полнолуния станет лежащая в кровати больная женщина.
"Потому середина сентября – непростая точка, связанная с аллергиями, отравлениями и другими заболеваниями", – рассказал астролог Влад Росс.
Пятница 13: почему бояться советуют
Дурную славу имеет пятница 13: история у нее слишком уж мрачная. Причем тянется она с незапамятных времен.
Итак, по легендам, именно в пятницу, 13:
Ева откусила злополучное яблоко, а затем подбила на это необдуманное решение Адама;
позднее именно в пятницу, 13 распяли Спасителя Христа;
сам Иуда был тринадцатым апостолом (причем в старину считалось, что если в одном месте собралось ровно 13 человек – то один из компании вскорости умрет);
в XIV веке французский король Филипп IV повелел арестовать тамплиеров – 13 октября 1307 года;
в пятницу, 13 сентября 1996 года, убит в Лас-Вегасе знаменитый рэпер Тупак;
именно на пятницу, 13 всегда и непременно назначается шабаш ведьм.
Был даже корабль "Пятница 13-е": точнее, сам он назывался "Пятница", строиться начал в пятницу, 13 и в пятницу, 13-го же был спущен на воду. Делалось всё это с целью побороть людские предрассудки на счет злополучного сочетания даты и дня недели. Однако де эффект на деле получился обратным: судно в итоге пропало без вести – что только укрепило связанные с пятницей 13 суеверия.
Кроме того, 13 декабря 1907 года потерпела крушение шхуна "Томас У. Лоусон", названная в честь автора книги "Пятница, 13". Это был крупнейший (семимачтовый) корабль своего класса.
А уже в наши дни страх перед этим днем воскресили уже ставшие культовыми фильмы "Пятница, 13-е".
Что происходит в пятницу, 13
Помимо разгула нечисти людей пугают еще и жутким невезением в этот день. Немало трагичных крушений лайнеров и самолетов выпадало именно на пятницу, 13.
В частности, в пятницу, 13 октября 1972 года, случилась катастрофа FH-227 в Андах. На борту было 40 пассажиров и 5 членов экипажа. Выжили 28 человек. Затем восемь человек погибли из-за лавины, а трое – от ран. Оставшиеся отчаянно боролись за жизнь 72 дня, пойдя даже на каннибализм.
Примечательно, что в ту же ночь, в пятницу 13 октября 1972 года, произошла и катастрофа Ил-62 под Москвой. В ней погибли все 174 человека, находившиеся на борту.
Пятница 13: поверья
Итак, нас ждет пятница, 13 – что нельзя делать в этот день:
приступать к новым делам;
менять работу, включая походы на собеседования: принятие любых важных решений советуют отложить;
оглядываться, уходя с работы;
ехать в дальнее путешествие (и вообще садиться за руль): грозит травами и ДТП – видимо, тоже близость полнолуния сказывается;
планировать любое лечение, даже поход к стоматологу: в принципе, и гороскоп на сентябрь 2019 советует отложить операции на более позднее время;
мыться и стричь ногти: объяснения этому суеверию мы не нашли, но с другой стороны, ехать в путешествие или ходить на собеседования немытым и обросшим действительно не стоит;
красить волосы и носить определенную одежду – уточнение: только в рыжий/рыжего (коричневого) и баклажанный/баклажанного цвета (любимые, мол, цвета ведьм);
под лестницей стоять;
веселиться, произносить вслух ругательные слова, в особенности "свинья" и "черт": по примете, нечисть можно накликать;
брать в долг и занимать кому-то – мол, денежного благополучия потом не будет;
делать дорогие покупки;
садить растения – цветения/плодов не дождешься и вообще расти плохо будут;
попав под дождь, потом дома открывать зонт;
перед сном долго смотреться в зеркало и рассказывать кому бы то ни было приснившиеся с эту ночь сны.
В этот люди суеверные стараются не проводить свадеб (не будет брак удачным) и не устраивать похороны (а то велика смерть еще одного родственника в ближайшей перспективе).
Пятница, 13: что делать
Экстрасенсы в этот день советуют:
поститься, чтобы разгрузить организм и карму,
избегать негативных людей (и вообще больших скоплений народа),
постараться не ссориться ни с кем (помириться потом будет крайне сложно),
сходить в церковь – это сгладит любой негатив дня.
Пятница, 13 сентября 2019: гороскоп
Гороскоп советует заняться рисованием, выплеснув в красках весь возможный негатив. Не передать (в то же время не отказывать организму в витаминах), избегать дорогих покупок и постараться не упускать возможности в делах.
Возможны судьбоносные встречи.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Овен
День успешен для общения, особенно с родственниками. Бизнес-гороскоп на 13 сентября 2019 не слишком благоприятен.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Телец
Хорошо заняться рабочими вопросами (в первой половине дня) и мелкими покупками (во второй).
Гороскоп на 13 сентября 2019: Близнецы
Новых дел начинать не стоит – зато очень полезно их планировать, мысленно расставляя всё по полочкам. Хороший план – залог успеха.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Рак
Стоит избегать публичных выступлений и отложить заключение любых соглашений. Ближе к вечеру старайтесь вовремя прикусывать язык при общении с руководством.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Лев
Стоит заняться своей внешностью и здоровьем духовным (эзотерическими практиками, послушать психологический семинар и пр.). Хорошо подводить итоги.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Дева
Нужно быть осторожным в денежных вопросах – от покупок до рабочих моментов. Лучше заняться укреплением здоровья и поменьше нервничать.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Весы
Поменьше общайтесь с коллегами: возможны недопонимания и склоки. По этой же причине стоит быть осторожнее со своей второй половинкой: любовный гороскоп на 13 сентября 2019 не очень благоприятен. Лучше заняться индивидуальной работой.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Скорпион
Хорошо работать в команде и налаживать зарубежные контакты. Время отлично подходит для отдыха и несложных командировок.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Стрелец
Лучше заняться делами сердечными, а любые выяснения отношений (и с детьми, и с начальством) отложить до лучших времен.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Козерог
Возможны конфликты с окружающими. Лучше провести день в уединении и самопознании.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Водолей
С утра благоприятно решать деловые вопросы, а вечером – семейные. А вот вопросы денег в эти сутки лучше обходить стороной.
Гороскоп на 13 сентября 2019: Рыбы
Остерегайтесь воров: будьте внимательнее к своим вещам в толпе и любых людных местах. При этом вторая половина дня отлично подходит для деловых встреч (в том числе на выезде).
Теги: Донбасс, приметы, Пятница,13, полнолуние
- На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов22:04
- Природная аномалия: В Мариуполе алыча цветет и дает плоды одновременно18:49
- Закрывается пункт пропуска «Изварино» на границе с РФ18:26
- Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в ближайшие недели17:42
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»17:19
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов16:59
- «Какой же он миротворец?»: Пушилин заявил, что Зеленский хуже Порошенко 16:17
- Под Мариуполем добровольцы сдали оружие полиции - из рук в руки генералу Аброськину16:00
- Волонтеры рассказали, как бойцы ВСУ используют в зоне ООС предметы быта15:40
- Ночью возле границы с РФ в районе н.п. Вознесеновка замечены 35 грузовиков и 40 авто14:18
- Кремль озвучил свои "железные" условия для проведения встречи в "нормандском формате"22:31
- На Донбассе с начала суток из-за обстрелов ранены 6 бойцов22:04
- "Выжидаем", - Бородай неосторожно выдал Кремль, стало понятно, зачем Москве Минские соглашения21:38
- Розенко рассказал, кто из пенсионеров и на сколько разбогатеет21:15
- Еще один артист из РФ изъявил желание побывать на передовой 20:49
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- «Донбасс – это Украина»: Зеленский назвал главное условие для проведения выборов на территории ОРДЛО20:08
- В Черкассах полицейские избили мужчину на кладбище19:44
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- После того как Пушилин "включил" "ДНР" в состав России, ему позвонили из Москвы и сказали "заткнуться"19:11
- Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”20:24
- С такими дружить непросто: рейтинг самых сложных в общении знаков Зодиака19:27
- Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака14:29
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»
- Жителей "Л/ДНР" "развели" с паспортами России: что ожидать
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»