Что расскажут о характере человека ямочки на щеках

14.09.2019 08:07

Понять, о чем думает человек, какой он на самом деле, поможет внешность. Достаточно просто взглянуть на человека, и вы узнаете о нем много интересного.

В частности, ямочки на щеках расскажут о характере человека очень многое. Считается, что наличие этих милых впадинок наделяет своего обладателя определенными качествами. Люди, имеющие ямочки на щеках отличаются бешеным темпераментом, но их поведение будет говорить об обратном, пишет from-ua.

Если у человека ямочка более выражена на левой щеке, то перед вами ранимая личность. Такие люди склонны создавать для себя собственный мир иллюзий, и полностью в них погружаться. Внутренний мир важнее для них, и комфортней. Ямочка на левой щеке говорит об очень чувствительной и нежной натуре человека.

Но, при этом, специалисты уверены, что наличие ямочек на щеках говорит о горделивом характере. Такие люди, как правило, не способны пойти первыми на примирение. Также, ученые в области психологии и физиогномики утверждают, что люди с ямочками готовы делиться всем со своими близкими. И готовы пойти на серьезные лишения ради блага родных людей.

Если ямочка больше на правой щеке, то это говорит о том, что перед вами очень активный и деятельный человек. Такие люди способны контролировать все одновременно, и это им не плохо удается. Они предпочитают независимость, и сделают все, чтобы заполучить лидирующие позиции.

Также ученые уверены, что ямочки на щеках говорят о людях, которые являются эстетами, и любят роскошь. Еще стоит учитывать, что они достаточно высокомерны, и даже, иногда, презрительны, по отношению к окружающим.