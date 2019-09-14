Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Что расскажут о характере человека ямочки на щеках

14.09.2019 08:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Что расскажут о характере человека ямочки на щеках

Понять, о чем думает человек, какой он на самом деле, поможет внешность. Достаточно просто взглянуть на человека, и вы узнаете о нем много интересного.
В частности, ямочки на щеках расскажут о характере человека очень многое. Считается, что наличие этих милых впадинок наделяет своего обладателя определенными качествами. Люди, имеющие ямочки на щеках отличаются бешеным темпераментом, но их поведение будет говорить об обратном, пишет from-ua.
Если у человека ямочка более выражена на левой щеке, то перед вами ранимая личность. Такие люди склонны создавать для себя собственный мир иллюзий, и полностью в них погружаться. Внутренний мир важнее для них, и комфортней. Ямочка на левой щеке говорит об очень чувствительной и нежной натуре человека.
Но, при этом, специалисты уверены, что наличие ямочек на щеках говорит о горделивом характере. Такие люди, как правило, не способны пойти первыми на примирение. Также, ученые в области психологии и физиогномики утверждают, что люди с ямочками готовы делиться всем со своими близкими. И готовы пойти на серьезные лишения ради блага родных людей.
Если ямочка больше на правой щеке, то это говорит о том, что перед вами очень активный и деятельный человек. Такие люди способны контролировать все одновременно, и это им не плохо удается. Они предпочитают независимость, и сделают все, чтобы заполучить лидирующие позиции.
Также ученые уверены, что ямочки на щеках говорят о людях, которые являются эстетами, и любят роскошь. Еще стоит учитывать, что они достаточно высокомерны, и даже, иногда, презрительны, по отношению к окружающим.



Теги: Донбасс, характер, человек, внешность
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх