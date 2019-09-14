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Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года
Денежные проблемы очень опасны, поскольку могут привести к плохому настроению и апатии. Финансовый гороскоп на неделю подскажет вам, как сохранить удачу и приумножить доходы, пишет dailyhoro.
У каждого бывает черная полоса на работе или в бизнесе. Мощный заговор от проблем и неудач поможет вам выкарабкаться из финансовой ямы и преуспеть в работе. Звезды и планеты будут настроены на помощь, поэтому сидеть без дела астрологи не советуют.
Овен
Овнам удастся совершить важные покупки и преодолеть проблемы на работе. Главное сейчас — найти способ защиты от чужой негативной энергии. Астрологи отмечают возможность высокой активности со стороны недоброжелателей и врагов. Вполне вероятно, что они постараются помешать важным делам Овнов, объединив усилия. Нужно смотреть в оба и не наживать себе новых врагов.
Телец
Деньги сейчас любят спокойствие, поэтому крупные траты лучше приостановить до выходных. Самыми лучшими днями для работы станут 18 и 19 число. Тельцам стоит остерегаться энергетических вампиров, а также людей-манипуляторов. На них можно потратить много сил и времени, которые лучше направить на заработок денег и поиск новых источников дохода.
Близнецы
Эта неделя будет очень хорошей в финансовом плане для Близнецов. Представителям этого Знака можно фокусировать все внимание на заработках, на покупках. В веренице дел может наступить состояние тревоги и сильной усталости. Справиться с этим поможет специальная медитация. Нужно чередовать важные дела, побольше отдыхать и не стараться преуспеть сразу во всем. Стоит избрать пару важных целей и идти к ним.
Рак
Существует пять вещей, которые приводят к черной полосе. Ракам стоит избавиться от них, чтобы продолжить свой путь к мечте. На этой неделе звезды и планеты помогут этим людям найти в себе силы для борьбы с вредными финансовыми привычками, вирусными программами и неуверенностью. Астрологи советуют почаще помогать окружающим, но не усердствовать слишком сильно, не превращать это в безграничный альтруизм.
Лев
Львам стоит занять оборонительную позицию во всем, что касается денег и работы. Осторожность не будет лишней, потому что звезды и планеты находятся не в лучшем положении. Три способа избавления от финансовых проблем помогут решить неурядицы с деньгами и настроиться на продуктивный труд. На выходных полезно будет вложить деньги в собственную внешность, стиль. Можно слегка обновить гардероб.
Дева
Специальная медитация на очистку сознания поможет Девам избавиться от сомнений и страхов, касающихся работы и финансовой сферы в целом. Звезды расположились таким образом, что эта неделя станет удачной для новых начинаний, дорогостоящих приобретений. От эмоциональных покупок лучше отказаться: уделить внимание стоит запланированным тратам.
Весы
У Весов в начале недели ожидается энергетический спад, что может плохо сказаться на делах и финансовой стабильности. Десять полезных приемов помогут этим людям усилить биополе и сохранить удачу рядом с собой. Ближе к концу недели боевой дух Весов вернется, поэтому в четверг, пятницу и на выходных можно заняться самыми трудными делами, творческой деятельностью, покупками.
Скорпион
У Скорпионов начинается время, когда полезной будет работа в команде. Можно спрашивать советы у надежных людей. Стоит остерегаться представителей агрессивных Знаков Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не ждать у моря погоды, а действовать, оставаться вовлеченными во все самые важные дела. Обращаться с деньгами лучше осторожно, потому что в противном случае возможны крупные убытки.
Стрелец
Стрельцам в погоне за богатством и признанием поможет хорошее настроение. Методика холотропного дыхания поможет улучшить настрой и избавиться от неприятных мыслей, которые не позволяют достигать важных целей. Астрологи советуют сфокусироваться на важных делах. Неделя должна пройти под девизом «терпение и труд все перетрут». Деньги любят упорных и непоколебимых людей.
Козерог
У Козерогов начинается время, когда нужно меньше отдыхать и больше трудиться, чтобы добиться денежного успеха. Улучшить самочувствие и настроение помогут три полезные практики. В хорошем расположении духа будет гораздо проще преодолевать неприятности и проблемы, принимать важные решения. Совершать покупки тоже лучше на волне позитива, иначе будет риск потратить деньги зря.
Водолей
Водолеи входят в число самых сильных духом Знаков Зодиака. На этой неделе звезды и планеты решат проверить их на прочность, поэтому не нужно удивляться бесконечным мелким проблемам и неурядицам. Считайте деньги внимательно и тратьте их только с пользой. Что касается заработка, то в этом плане Водолеи будут крайне успешными и продуктивными.
Рыбы
У представителей этого Знака Зодиака ожидаются небольшие трудности в начале недели. Сильные заговоры на везение помогут Рыбам избавиться от неудач. 18 и 19 сентября станут самыми позитивными днями, поэтому в среду и четверг лучше быть амбициозными и не терять мотивацию. Для сохранения и приумножения доходов стоит почаще полагаться на интуицию, которая обострится благодаря позитивному влиянию планет.
Теги: Донбасс, финансы, гороскоп на неделю, знаки Зодиака
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