Из плена российской наркомафии киевлянка вернулась без ноги

14.09.2019 08:32

«Наркофабрика!», «доверенный магазин закладок, круглосуточно», «секреты счастья – от 600 рублей за клад», «лучшая команда России — доступность эффективность, качество!» — этими призывами и сейчас пестрит сайт, с которым имела дело наша героиня. Ее «работа» представляла собой участие в бесконтактной реализации наркотиков. Экстази, «шишки», «соли», кокаин – все это у наших агрессивных соседей распространяется открыто. Иванне Л. удалось добиться возвращения на Родину, но по приговору, который вынесен в РФ, предстоит сидеть до 2027 года. Сейчас девушка находится в Лукьяновском СИЗО, ожидая отправки в лагерь.

1.«Мы были расходным материалом» (Рассказ Иванны)

- В ноябре 2015 года увидела билборд: «Требуются пешие курьеры, зарплата 8000 гривен в неделю». Аналогичное видела в газете «Пропоную роботу». Собеседование проходило на ЖД вокзале в Киеве в ресторане «Дрова». Как я поняла, был арендован весь этаж. Потому что одновременно со мной было очень много молодых людей, которым объясняли условия работы. Курьерская доставка — да, а о наркотиках ни слова. Все легально, все законно. Сразу повели в хостел на вокзале. Там стояли ящики с мобильными телефонами, в которые уже была загружена программа, с помощью которой происходило все наше дальнейшее общение. У нас забрали паспорта, какой-то парень с ними ушел и вернулся с билетами. В тот же вечер я отправилась на поезде в Москву. Никого из тех людей, которые проходили собеседование со мной, больше не видела. Ехали в разных вагонах. Видимо, друг с другом не должны были пересекаться.

- Вас эта конспирация не насторожила?

- Я находилась в состоянии депрессии. Теперь понимаю, что надо было по-другому решать свои личные вопросы, а тогда у меня была душевная травма, и я не хотела жить с родителями, думала — лишь бы уехать. В Москву попала 2 декабря 2015 года. Следуя инструкциям в телефоне, из Москвы добралась до Орла. А 30 января меня уже арестовали.

- Когда поняли, что речь идет о торговле наркотиками?

- Как только вскрыла первую упаковку «чая». Внешне коробка выглядела как чай — со всеми этикетками, внутри — кристаллы. Информацию я получала в мессенджере CoverMe. Оператор заверил, что эти «соли», которые мы продаем, не внесены в перечень запрещенных веществ. Я порылась в интернете и поняла, что это не так. Оставаться страшно. Чтобы вернуться — надо иметь деньги. А 11 декабря в Орле получила перелом верхней трети бедра.

- И как вы получили такое тяжелое повреждение?

- Зарплату платили понедельно, я дождалась первых денег и задала оператору вопрос: что же это мы все-таки продаем? Прямо написала, что знаю о том, что в РФ с 2012 года «соли» под запретом. Мне ответили: «Да ладно – будешь иметь на кармане 25 тысяч рублей, всегда откупишься». Потом были еще некоторые вопросы. И в конце концов куратор мне ответил: «Откуда ты, такая прошаренная?». Может, это совпадение, но после этого разговора, выходя из дома, где я снимала квартиру, в темноте я очень неудачно полетела с лестницы. Соседка, которая вызвала «скорую», сказала, что сзади меня кто-то подтолкнул.

- Расскажите поподробнее о вашей «работе»?

- Покупатель заходит на сайт, выбирает, общается с оператором, делает оплату электронными деньгами. Оператор дает указания курьерам: в таком-то районе надо сделать такие-то «закладки». Курьер едет, сбрасывает фото и адреса «кладов». И еще такой нюанс: как только вы регистрируетесь на этом форуме (Иванна называет несколько адресов форумов, которые и сегодня активно работают – Прим.Ред), администратору сайта видно ваше местонахождение. Я думаю, что информация о покупателях попадает в правоохранительную базу так же, как и информация о курьерах.

- Кто производитель кристаллов, которыми вы торговали?

- Это так называемые дизайнерские наркотики, которые можно произвести из доступных и дешевых компонентов. Грубо говоря – произвести в гараже. Но когда вещество заканчивалось, надо было ехать за новым в Москву. Я думаю, что все производилось в Москве. Потому что мой куратор обещал, что позже сможет перевести меня туда: «Не будешь ходить по полю, а будешь сидеть и фасовать».

- Насколько это распространено в РФ?

- Очень. 600 рублей – купить за такие деньги и подростки могут себе позволить. Да и случайно найти «закладку» можно. После этого обратно в себя не возвращаются.

- Как вас арестовали?

- Решила бросить все и поехала домой. На границе один из сотрудников (а там их было очень много) взял мой рюкзак со словами: «Давайте-ка ваши вещи посмотрим». Я не беспокоилась, знала, что при мне ничего нет, но.. Подбросили N-метилэфедрон (синтетическое наркотическое вещество, которое можно отнести к ряду амфетамина – Прим.ред). Экспертиза показала, что это именно то, что изъяли в закладках. Теперь понятно, что за нами следили сотрудники ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков – Прим.ред), что все «секретные переписки» читались. Из доказательств по моему делу — скотч и весы на съемной квартире, этого следствию достаточно. Организаторов, хозяев интернет-магазинов, операторов – никто не искал, никто о них даже и не спрашивал. На просьбу связаться с посольством отвечали: «Раз вы тут, значит, там вы не нужны». Мы были расходным материалом, пушечным мясом.

- Во время следствия не было давления?

- Надо было подписать уже заполненные протоколы. Мне сказали, что если я не признаю вину в полном объеме, буду сидеть 20 лет. Стандарт по моей статье — от 9ти лет. Но ко мне приплюсовали еще четверых курьеров, и сделали из нас ОПГ. Я в материалах дела — оптовый курьер, а они — закладчики. Все украинцы, никто между собой не знаком. Так у меня появилось 6 эпизодов. Дали 11 лет, обвинение запрашивало 14. Ни на то, что я первоходка, ни на мое состояние здоровья никто не смотрел.

- Что с вашей ногой сейчас?

- Предлагают отрезать. Операция прошла неудачно, я ходила с палкой. А спустя месяц в СИЗО, вылетел железный штифт и полностью разбил тазобедренный сустав. Нога начала чернеть. Я просила о повторной операции. Мне отказывали. На меня кричали: «Вы, хохлы, привезли в Россию наркотики, вы травите русских». Потом сказали, что ногу не спасти. Там таких, как я — украинских мальчиков и девочек — тысячи. И всем внушают, что в Украине отношение будет еще хуже: раз уехали в РФ, значит — предатели. Многие этому верят.

Как удалось добиться экстрадиции?

- Прочитала российский УПК, писала в прокуратуру, писала в Минюст, что у меня нет родственников в РФ, то есть, для экстрадиции — все основания. Писала, что я теряю ногу и мне не предоставляется лечение. ФСБ подавала протест. Я возражала. Но в конце концов суд удовлетворил мое ходатайство.

Есть ли шанс у рабов выбраться на свободу?

Иванна считает, что без серьезной «крыши» с украинской стороны не обошлось: в 2014ом-2015ом рекрутов из Киева отправляли в Москву ежедневно, по всей стране были развешаны объявления, подобные тем, на какое она клюнула… Официально безработные вербовщики, которых продолжают судить в Соломенском райсуде Киева, имели ежедневно до ста тысяч гривен (переводами Western Union из РФ), а рабы, которых они отправляли в Москву – иногда не получали ничего. К будущим жертвам вербовщики применяли индивидуальный подход. Тому, кто работал на «Новой почте», говорили, что будет заниматься аналогичным делом. Тому, кто заведовал в магазине — что ему предстоит работать менеджером по персоналу. По разным источникам, на сегодня в тюрьмах РФ находится от 4 до 10 тысяч украинских «наркокурьеров», большинство попали в лапы мафии при аналогичных обстоятельствах. «У нас есть случай, когда вербовщик нашел человека по резюме, которое тот сам разместил в интернете, — говорит адвокат потерпевших по «Делу вербовщиков» Виктория Мусатенко. – А бывшему руководителю туристической фирмы из провинциального городка обещали, что будет заниматься налаживанием бизнес-процессов». Однако, дальше различия стирались: всех пострадавших от работорговцев объединяет то, что в «кутузку» они отправлялись спустя несколько дней или часов после того, как отказывались распространять наркотики. СУ ГУ Нацполиции в Днепропетровской области была проделана грандиозная работа. Но суду уже два года не удается перейти к оценке доказательств. Из-за бесконечных ходатайств и жалоб обвиняемых, которые продолжают угрожать потерпевшим. По статье «Организованная группой торговля людьми» поставщикам живого «товара» грозит до 15 лет, но их защищают дорогостоящие адвокаты, которым удавалось отмазывать организаторов заказных убийств и спонсоров терроризма. Так что попытки смягчить меру пресечения не прекращаются (под стражей, напомним, трое, еще один на «домашнем аресте»). 70 проданных в «курьеры» украинских граждан смогли добиться экстрадиции, и большинство из них признаны потерпевшими по «Делу вербовщиков». Если говорить об Иванне, она пока об этом лишь мечтает. А вот сын Екатерины Оноприенко, которая создала общественное движение за права пострадавших, имеет сразу два статуса: он признан потерпевшим и считается жертвой торговли людьми (это статус от украинского Министерства соцполитики). И даже в его случае добиться освобождения, хотя бы условно-досрочно, оказалось нереально. «Все признанные потерпевшими сидят – потому, что в нынешнем законодательстве нет лазейки для их освобождения, — говорит Екатерина Оноприенко, сын которой сейчас отбывает наказание в колонии Черкассчины. Он тоже прошел через «Дрова» в конце ноября 2015го и получил приговор в РФ. - Я лично прорвалась к Порошенко во время его поездки с томосом. Уже и к Зеленскому передала обращение. Нам говорят, нужны изменения к статье 149 («Торговля людьми»), чтобы сделать поправку: пострадавшие от торговли, которые в криминальный бизнес угодили против своей воли, должны быть не только возвращены на Родину, но и освобождены от наказания. Некоторые депутаты на этом попиарились, а толку нет. Пока не смог выйти по УДО даже наш парень, у которого был самый маленький срок, и который имеет инвалидность. А вот в Молдавии совсем другая картина – там поменяли законодательство и всех своих «курьеров» вернули из России и выпустили». Адвокат Виктория Мусатенко считает, что изменения в статью о торговле людьми никоим образом не помогут освободить пострадавших по «Делу вербовщиков»: «Вопрос об освобождении можно ставить только после приговора по делу, где они признаны потерпевшими. А пока придется исполнять приговоры, вынесенные по ним в РФ. В процессе экстрадиции Украина взяла на себя соответствующие обязательства, которые нарушать нельзя. А Министерство социальной политики вводит родственников в заблуждение, давая ложную надежду. Украине следовало признавать своих граждан жертвами торговли людьми еще в 2015ом, когда они пребывали на территории РФ и не были осуждены. Следовало говорить о массовости этого явления и предъявлять претензии к России. А уже после того как эти пострадавшие получили сроки… Что мы можем постфактум?» Оказывается, в Минсоцполитике есть целый заместитель министра, который специализируется на противодействии торговле людьми и пиарится в СМИ — Наталья Федорович. В 2015-2018м статус жертв работорговли пострадавшим от российской наркомафии давали неохотно, а нынче чиновники спохватились, пытаясь удержаться на должностях, и начали имитировать деятельность: обзванивать родственников, предлагать заветные статусы, рассказывать басни. «В 2017 году сняли хороший ролик о проблеме наркокурьеров, эта социальная реклама – самое грамотное, что было сделано министерством за все годы, — говорит защитница пострадавших. - Но этот ролик невозможно найти. Я его как-то встречала, но в таком разделе, где его не увидит целевая аудитория». А ведь Минсоц имет возможность размещать социальную рекламу в том же метро, где, по словам Виктории Мусатенко, в нынешнем году снова начали появляться объявления-ловушки.

А в это время «за поребриком» продолжают убивать свою молодежь…

Как бы не старались российские тюремщики внушать украинским рабам, что они виноваты во всех смертных грехах, Россия сама утонула в этом омуте. Начать торговать наркотиками – устроиться «химиком», «варщиком», «кладменом» («закладчиком», «минером») – в этой стране можно за нескольких минут, а начать употреблять - даром.

«Мы быстро развиваемся и постоянно нуждаемся в новых кадрах. Если ты без опыта, обучим и сделаем настоящего профессионала! Залог – 5 тысяч рублей и начинай карьеру кладмена! Бонусная система! Большие объемы! Только сертифицированные производители! А если ты профи, и тебе надоели задержки с МК, надоело краснеть за некачественный стаф, который ты вынужден раскладывать, тебе тоже к нам!» — это одно из сотен реальных объявлений, которые приходят к российским школьникам в качестве спама и навязчивых окон – при каждом заходе в интернет. А если у школьника нет денег, но есть паспорт, ему достаточно прислать авторам объявлений свое фото с паспортом и можно забирать «клад». Потому что с этого момента ребенок уже попал в сеть, из которой не выбраться – так чей-то смысл жизни превращается в биомусор.

По официальным данным, до 80 процентов всех российских сидельцев это те, кто сидит по статье 228 прим 1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), которую даже называют «народной».

Родительские сообщества бьют тревогу — эпидемия охватывает все больше несовершеннолетних. Они становятся закладчиками в поисках лёгких денег и сами начинают употреблять дешевую синтетику, которую прозвали «пятидолларовым безумием» за то, что эта гадость буквально сводит с ума и меняет личность.

Некоторые сидельцы считают, что у магазинов есть план по сдаче курьеров силовикам, но на самом деле это и есть бизнес российских «борцов с наркотиками» под крылом у ФСБ. Так что шанс НЕ попасться и «спрыгнуть» — один на миллион. Система предполагает замкнутый цикл по производству, продаже и «утилизации лишнего населения». В противном случае — заблокировать сайты и выйти на их владельцев киберполиции не составило бы труда. Не будем забывать, что Россия – это полицейская страна, в которой за политический твит и даже за неосторожный комментарий быстро бросают за решетку.

Помните историю, которая вскрылась в прошлом году в российском посольстве в Аргентине? Наркотики в Москву доставлялись дипломатическими авиарейсами (без таможенного контроля) с 2012 года. Аргентинские спецслужбы целый год вынашивали план секретной спецоперации. Пытались отследить постоянно действующий канал поставки наркотиков и задержать организатора. К моменту отправки тайно заменили кокаин из 12 чемоданов на муку и снабдили датчиками. А когда поняли, что русские обвели их вокруг пальца — вывели из под удара своего главного контрабандиста (то ли Фсбшника, то ли кремлевского дилера Андрея Ковальчука), аргентинцы слили часть переговоров, доказывающих причастность к наркомафии дипломатов и высших госчинов РФ.

Разруливать этот скандал в Аргентину прилетал сам Николай Патрушев, секретарь совета безопасности РФ и экс-глава ФСБ — причем на том же самолёте, который доставил в Москву «кокаиновые чемоданы».

В итоге россияне представили позор как собственную успешную спецоперацию. А аргентинская жандармерия задержала лишь нескольких мелких сотрудников посольства. Как оказалось, напав на след наркодилеров, жандармерия прошла по этому следу и уткнулась прямо в ворота российского посольства. После чего послу ничего не оставалось, кроме как начать сотрудничать с аргентинцами. Но, конечно же, это сотрудничество полностью контролировали наркобарыги, сидящие в Кремле.

Татьяна Заровная, «ОРД».