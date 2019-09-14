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Названы «скрытые» симптомы инсульта

14.09.2019 21:07
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Названы «скрытые» симптомы инсульта

Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие симптомы инсульта часто проявляются и не воспринимаются как серьезные.
Нарушения зрения. Если картинка в глазах начинает двоиться, затуманивается, или же зрение пропадает в одном глазе, — все это может быть симптомами острого нарушения мозгового кровообращения, сообщает Хроника.инфо.
Онемение конечности после сна. Если ощущение онемения регулярно проявляется, это может быть сигналом об инсульте. Онемение или слабость в одной половине тела возникает из-за снижения притока крови через артерии, которая проходит через позвоночник в голову.
Другая речь. Внезапное изменение речи, нечеткость говорения также могут быть симптомами инсульта.
Потеря координации. Если человек пошатывается при ходьбе, не обязательно, что он пьян. Нарушенная координация, прежде всего внезапная, как и внезапно возникшее головокружение, могут указывать на мозговой удар.
Забывчивость. Усиление забывчивости, по словам врачей, может быть симптомом перенесенного микроинсульта. Поэтому, если стали часто и внезапно забывать слова, лучше обратитесь к специалисту.
Головная боль. Боли, которые указывают на инсульт, как правило, сопровождаются еще какими-то другими симптомами нарушенного здоровья. Среди таких симптомов нередки и те, что уже имеются в этом списке.



Теги: Донбасс, инсульт, головная боль, симптом
 
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