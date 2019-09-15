Названа рыба, которую опасно есть

15.09.2019 22:37

Не вся рыба одинаково полезна.

Экология необратимо меняется, и многие продукты становятся токсичными и опасными. В первую очередь это касается рыбы и морепродуктов, передает Хроника.инфо.

12 видов популярной рыбы, которую нельзя есть вообще

Сом

Если сома поймал не ваш папа-рыбак в пруду на даче, то почти наверняка он будет напичкан антибиотиками. Такова уж специфика выращивания этой рыбы. Особенно этим грешат во Вьетнаме, где из сома производится множество полуфабрикатов. При этом на упаковках нет пометки о том, что рыба выращена в подобных условиях, и влияние антибиотиков на ваш организм после употребления такого продукта будет сюрпризом.

Осетровая икра

Черная икра – дорогое удовольствие в наших широтах. Тем обиднее узнавать о том, что этот продукт в последнее время подвергается разрушительному влиянию изменений окружающей среды. Осетровые породы рыб разводятся в тесноте и загрязненной из-за строительства плотин воде. А так как икра сравнительно долго вызревает до того, как ее можно изъять, все токсины и пестициды она очень хорошо впитывает. Получается, что действительно полезную икру теперь можно добыть только браконьерским способом. Но лучше в этом не участвовать.

Треска

Мировые запасы трески вообще рухнули еще в середине 90-х. И этот факт не мог не отразиться на общем качестве этой рыбы. Если вы видите на полках магазинов атлантическую треску, знайте, это либо искажение информации, потому что в Атлантике уже давно кризис в отношении этой рыбы из-за халатности в ведении рыбного хозяйства. Либо же вам предлагают один из редких выловленных там экземпляров. Скорее всего, мясо рыбы перегружено вредными веществами.

Угорь

Мясо, без которого не обходится практически ни одно блюдо азиатской кухни, оказывается, крайне небезопасно для здоровья. В Угре накапливаются полихлорированные бифинилы. И если вас не убеждает жуткое звучание этого термина, просто знайте, что это вещество крайне разрушительно влияет на печень и почки, а также может вызвать рак. Его токсичность губительна не только сама по себе, но и своей способностью накапливаться в жировой ткани.

Креветки

Химические вещества, которые используют западные компании для очистки креветок после отлова, довольно вредны. Кроме того, креветку варят прямо на рыболовецких судах и там же замораживают. Поэтому в расфасовке часто можно встретить посторонние фрагменты – волосы, кусочки насекомых и даже крысиные хвосты.

Камбала

Популяция атлантической камбалы находится сейчас в таком плачевном состоянии, что составляет лишь 1% от того количества рыбы, которого было бы достаточно для устойчивого промышленного рыболовства. Все особи заражены пестицидами и в силу малочисленности популяции не пригодны для употребления.

Лосось

Рост заболеваний и паразитов – это те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются лососевые фермы повсеместно. Из-за жажды наживы владельцы экономят пространство и разводят рыб в тесноте, применяют для очищения от паразитов антибиотики и пестициды. Кроме того, с 2015 года в продажу поступает генетически модифицированный лосось, о чем, чаще всего, не делают соответствующих помет на упаковке.

Камчатский краб

Из-за своеобразного питания этого животного его мясо может быть заражено опасными для человека бактериями, которые вызывают потерю зрения и слуха. Также в крабе могут накапливаться токсины, которые вызывают отравление. В последнее время из-за не слишком жесткого контроля производства эта опасность усилилась.

Акула

Мясо акулы – деликатес для наших широт. И это, похоже, к лучшему. Из-за своеобразного рациона этой рыбы и из-за того, что она является наиболее агрессивным хищником, поедающим все на своем пути, она может быть носителем крупных доз ртути. Ртуть накапливается в мясе, не нанося вреда самой акуле, а вот человеку, употребляющему ее в пищу, навредить вполне способна.

Атлантический большеголов

Это не частый гость на нашем столе, но стоит знать об опасности его мяса, когда в ресторане с экзотической кухней нам предложат выбрать между рыбой и мясом. Во-первых, любой выловленный большеголов – скорее всего жертва браконьеров. Популяция этой рыбы очень истощена. Во-вторых, браконьерские поставки – это непроверенный на наличие паразитов и загрязнений товар. Поэтому не стоит удивляться, если попробовав безусловно вкусное мясо большеголова, вы через некоторое время обнаружите у себя в желудке огромного червя.

Тунец

Недавно проведенный анализ показал, что из всех видов рыбы именно тунец характеризуется самыми большими отложениями ртути. К тому же популяция тунца, например, а Атлантическом океане, находится уже на грани исчезновения. И если не остановить его чрезмерное потребление, скоро у нас не будет никакого тунца – ни ртутного, ни чистого.

Сибас

Морской окунь, или сибас – в особенности чилийский – это чаще всего незаконно добытая рыба, не прошедшая должного санитарного контроля. При том, что это главный ресторанный хит – не стоит всецело доверять его качеству.