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Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
16.09.2019 08:47
Такое явление, как щекотка, оказывается, еще не до конца изучено. Предлагаем несколько любопытных фактов, которые вы могли и не знать.
- Для начала скажем, что тот, который щекочет, и испытывающий щекотку в исследованиях ученых получили названия «тиклер» и «тикля», от английского to tickle. Хотя чаще термины употребляются, если речь о щекотке как сексуальном воздействии. Оказывается, некоторые могут получать удовольствие от щекотки.
- Мало кто знает, что в Древнем Китае, Японии, а также у нацистов применялись пытки щекоткой. Перья птиц и кисти обычно становились орудиями. Также пятки жертвы давали лизать козе. При длительном щекотании чувствительность нервных окончаний настолько повышалась, что даже самое легкое касание вызывало боль. Если пытку продолжать долго, то это может привести к спазмам дыхательных путей. Так смерть от удушья обеспечена.
- Довести самого себя щекотанием до летального исхода нельзя. Отвечающий за реакцию (а точнее, боязнь) мозжечок действия воспримет как собственные и не щекотливые. Исключение составляют прикосновения языка к небу.
- Если вас будут смеха ради "пытать" щекоткой и при этом не зафиксируют вам руки, то повезло: можно положить их на руки того, кто щекочет: так мозг перестанет опознавать прикосновения как щекотку. Вместо этого ощущения будут просто болезненные.
- Щекотки боятся и некоторые млекопитающие, скажем, крысы. Считается, что боязнь щекотки развилась как рефлекторная реакция на некоторые виды опасностей (ядовитые насекомые, паразиты).
- Щекотка помогает сжигать калории - от 10 до 40 в день. Ну, это если смеяться.
- В середине 1990-х годов орудовал Гластонберийский Щекотатель. Он прокрадывался ночью в спальни одиноких женщин и щекотал им ноги. Маньяк ничего не похищал и никак больше не взаимодействовал с жертвами. С жалобами в полицию обратились 11 женщин. Задержать злоумышленника не удалось.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, здоровье, щекотка
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