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Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать
Вы регулярно пьете чай? Исследование, проведенное Национальным университетом Сингапура, показало, что у вас может быть более высокая эффективность мозга по сравнению с тем, кто пьет его редко.
Исследуя данные визуализации мозга у пожилых людей, исследователи обнаружили, что у тех, кто употреблял чай по крайней мере четыре раза в неделю, области мозга были соединены более эффективно, сообщает from-ua
Исследовательская группа набрала 36 взрослых в возрасте 60 лет и старше и собрала данные об их здоровье, образе жизни и психологическом благополучии. Они также прошли нейропсихологические тесты и магнитно-резонансную томографию (МРТ) для исследования, которое проводилось с 2015 по 2018 год.
Результаты показали, что у тех, кто употреблял зеленый чай, улун или черный чай, по крайней мере, четыре раза в неделю в течение 25 лет, области мозга были связаны более эффективно.
Руководитель группы ассистент профессор Фэн Лей из Департамента психологической медицины в Медицинской школе NUS Yong Loo Lin сказал, что результаты показывают, что регулярное употребление чая может защитить мозг от когнитивного старения.
«Возьмите в качестве примера аналогию с дорожным движением - рассмотрите области мозга в качестве пунктов назначения, а связи между областями мозга - это дороги. Когда дорожная система лучше организована, движение транспортных средств и пассажиров становится более эффективным и использует меньше ресурсов.
«Точно так же, когда связи между областями мозга более структурированы, обработка информации может выполняться более эффективно», - сказал профессор Фенг.
Предыдущие исследования показали, что потребление чая полезно для здоровья человека, а положительные эффекты включают улучшение настроения и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
Другое исследование, проведенное Asst Prof Feng, которое было опубликовано в 2017 году, показало, что ежедневное потребление чая может снизить риск снижения когнитивных функций у пожилых людей на 50 процентов.
«Наши текущие результаты, касающиеся сети мозга, косвенно подтверждают наши предыдущие выводы, показывая, что положительные эффекты регулярного чаепития являются результатом улучшения организации мозга, вызванной предотвращением нарушения межрегиональных связей», - сказал он.
Исследование, проведенное сотрудниками Университета Эссекса и Кембриджского университета, было опубликовано в научном журнале Aging 14 июня. Согласно пресс-релизу, следующим шагом в исследовании будет понимание того, как функции, такие как память, возникают в мозговых цепях, и возможные вмешательства для лучшего сохранения познания в процессе старения.
Теги: Донбасс, мозг, чай, эффективность
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