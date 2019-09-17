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Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
Желтый цвет кожи, усталый внешний вид и неприятный запах изо рта может свидетельствовать о заболевании органа. Злаковое растение помогает привести организм в порядок.
Печень является «естественным» фильтром. Ее главная функция — очищение организма от токсинов и вредных веществ, сообщает Хроника.инфо.
Однако, иногда печень сама нуждается в прочистке, чтобы продолжать бесперебойную работу. На это могут указывать такие симптомы:
1. Изменение цвета мочи.
2. Воспаление желудка и диарея.
3. Неприятный запах изо рта.
4. Изжога.
5. Усталость.
6. Цвет и чувствительность кожи.
7. Задержка жидкостей в тканях.
Жирная пища, алкоголь, фастфуд, продукты с высоким содержанием белка и жаренная пища наносят колоссальный вред для печени. Они способствуют накоплению токсинов и жира, а также повышают уровень «плохого» холестерина в крови. Очистить печень безопасным способом поможет овес. Этот злаковый продукт содержит органические кислоты (щавелевая, эруковая, малоновая) — они связывают вредные соединения и выводят их из организма. Клетчатка, входящая в состав овса, нормализует работу кишечника, впитает токсины и выведет их естественным путем. Также продукт способствует выведения лишнего холестерина из организма, поэтому является незаменимым помощником при диабете.
Для приготовления отвара необходимо взять 1 литр воды, добавить 120г очищенного злака и варить на протяжении 15 минут. После оставить настаиваться на 2-4 часа. Ограничений по приему нет, главное, не выпивать более ¼ стакана за раз. Добавление в ежедневный рацион овса — одна из полезных здоровых привычек. Чтобы усилить эффект очищения печени, необходимо придерживаться курса 15 дней. Каждый день перед приемом пищи выпивать по пол стакана отвара.
Теги: Донбасс, печень, токсин, крупа, очищение
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