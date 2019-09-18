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Как снизить высокое давление без лекарств
Повышенное артериальное давление – распространенная проблема и главная причина инфарктов и инсультов у современных людей.
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Для борьбы с артериальной гипертензией иногда бывает нужно прибегнуть к немедикаментозному средству. Во-первых, оно не всегда оказывается доступным, а во-вторых препараты, которые помогают бороться с гипертонией, нередко сопряжены со многими побочными эффектами.
Чем из нелекарственных средств можно воспользоваться, чтобы решить проблему высокого АД?
В этом случае могут оказаться полезными травы, ягоды и пряности. К примеру, такие растения, как брусника, барбарис, валериана, укроп или малина обладают мочегонным действием, активизируют выведение натрия из организма натрий. Помимо этого, они являются природными успокоительными средствами. Как результат, после их использования сосуды расширяются, а давление – понижается.
Также при высоком АД может быть очень полезен свежевыжатый (разбавленный водой) сок из свеклы и моркови – в таком напитке много калия и он быстро выводит соль из организма. Похожим эффектом обладает и сок из черноплодной рябины.
Фактически лекарством для гипертоников является чеснок. Его употребление ведет к разжижению крови, снижению концентрации холестерина и уменьшению риска тромбообразования.
«Помимо этого, гипертоникам будут полезны пустырник, листья березы или пастушья сумка. Пить настои из лекарственных трав можно на любой стадии заболевания», — дали совет эксперты.
В то же время они подчеркивают: народные средства – лишь вспомогательные. Основной план лечения гипертонии разрабатывается и назначается терапевтом.
Теги: Донбасс, здоровье, гипертония, давление, лекарства
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