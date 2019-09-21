Как характер человека зависит от формы его ногтей

21.09.2019 10:00

Человеческие руки — источник многих знаний, о которых могут рассказать хироманты. Однако не только линии на ладонях, но и форма ногтей способны пролить свет на потаенные уголки человеческой души. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с тем, какие секреты могут скрываться за формой ногтей, чтобы получше узнать свое окружение, а также собственную личность.

Есть пять самых распространенных форм ногтевых пластин:

прямоугольные;

квадратные;

трапециевидные;

овальные;

веерообразные.

Если человеку трудно понять, какая именно форма у его ногтей, то, скорее всего, в его характере присутствуют противоречивые качества. В современном мире ноготкам можно придать любую форму и размер, однако это никак не скажется на характере или судьбе. Смотреть нужно на природные данные без учета наращивания.

Овальная форма ногтей

Обладателям овальных ногтей присущи мечтательность, чувствительность и сентиментальность. Люди с такими ногтями обладают широким спектром эмоций и склонны видеть мир сквозь призму доброты. Личности с овальными ногтями редко идут на конфликты, обычно они стараются уладить ситуацию дипломатично. Они справедливы и добры, но могут кидаться из крайности в крайность, если горят какой-то идеей. Многогранность характера зачастую приводит к резким перепадам настроения.

Квадратная форма

Считается, что люди с квадратными ногтями — уравновешенные личности, которых невозможно вывести из себя и склонить к конфликту. Эти люди обычно консервативны, придерживаются нейтралитета, но обладают острым умом и трудолюбивы. В характере людей с квадратной формой ногтей вряд ли найдется доля авантюризма, однако, задавшись целью, они способны пойти по головам. К таким крайним мерам они прибегают редко: обычно предпочитают взвесить плюсы и минусы, чтобы найти оптимальный и наименее энергозатратный способ достичь желаемого.

Прямоугольная форма

Такая форма ногтей указывает на трудолюбивых и энергичных личностей, обладающих неисчерпаемым оптимизмом и энтузиазмом. Эти люди привлекают к себе внимание, они харизматичны, открыты экспериментам и авантюрам. Они нередко вызывают зависть у недоброжелателей, тем самым подвергаясь негативному воздействию. Обладатели прямоугольной формы ногтей в юности наивны, но с возрастом перестают доверять всем подряд и тем самым усиливают собственную защиту.

Трапециевидная форма

Такая форма ногтей часто указывает на эгоистичных людей, уверенных в себе и обладающих завышенной самооценкой. Они обладают яркой внешностью и харизмой, прекрасно ладят с творчеством, реализуя себя на этом поприще. Несмотря на эгоизм, такие люди готовы прийти на помощь и оказать поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Кроме того, обладатели трапециевидной формы ногтей впечатлительны и ранимы, но скрывают это за маской безразличия.

Веерообразная форма

Такую форму ногтей еще называют лопатообразной. Она характеризует людей, которые обладают доброй душой, становятся прекрасными семьянинами и родителями. Им присуща ранимость, но такая черта характера позволяет видеть в окружении тех, кто нуждается в заботе, и помогать людям по мере своих сил и возможностей.

Источник: https://from-ua.com