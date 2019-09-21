Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями

21.09.2019 17:33

Антибиотики использовались еще в древности. Если сейчас они синтетические, то в те времена в распоряжении людей были натуральные

Чеснок

Имеет сильную антибактериальную активность и препятствуют повышению сопротивляемости у патогенного организма.

Имбирь

В некоторых случаях превосходит современные препараты в антибактериальной устойчивости.

Эхинацея

Помогает в борьбе с инфекциями верхних дыхательных путей. Используется для лечения гриппа и простуды

Корица

В специи присутствуют соединения, которые борются с кишечной палочкой.

Источник: http://kr24.com.ua