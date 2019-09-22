Астрологи назвали главных врагов каждого знака Зодиака

22.09.2019 21:46

Астрологи, работающие над совместимостью Знаков Зодиака, выявили злейших врагов для каждого представителя зодиакального круга. Эмоциональные антиподы или полные противоположности не уживаются друг с другом и каждый раз хотят чем-то насолить, пишет from-ua.

Нас повсюду окружают завистливые, злые, высокомерные люди. Они все вокруг нас. Иногда это просто знакомые, а иногда — коллеги, друзья и даже родственники. Думали ли вы когда-нибудь о том, какой Знак Зодиака является для вас злейшим врагом? Астрологи выявили закономерность, по которой сразу понятно, от кого следует держаться подальше и по возможности даже не заводить разговор.

Овен

Представители этого Знака просто ненавидят занудных людей. Овен по гороскопу полон энергии и жизнерадостности. Этот Знак Зодиака не может наладить общение с вялыми, пассивными и ленивыми людьми. Из-за этого Овны постоянно ругаются с Близнецами. Их враждебность основана на депрессивной склонности Близнецов.

Телец

Тельцы — очень серьезные, бескомпромиссные и ответственные личности, которые на удивление терпеть не могут подобных им людей. Тельцам нравятся в людях отзывчивость, доброжелательность и способность поддержать. Такой Знак Зодиака на дух не переносит Козерогов. Все потому, что у них на первом месте деньги, а алчность и жадность затмевает их глаза, заставляя идти по головам.

Близнецы

Близнецы — жизнерадостные, беспокойные и суетливые люди, за счет чего легко могут впасть в депрессивное состояние. Представители этого Знака старается избегать унылых людей. Типичным Близнецам очень тяжело ужиться со скучными и иногда даже мрачными Рыбами.

Рак

Раки чрезмерно невозмутимые и порой отрешенные люди. Им по душе тихое времяпровождение и монотонный ритм жизни. Они никуда не спешат. Для них враг номер один — Скорпионы. Суетливые, живые, полные драмы. Раки не любят чересчур активных личностей.

Лев

Львы полны уверенности в себе. Они вольные, отважные и храбрые люди и на дух не переносят таких же, как они. Их главным врагом является Дева, такая же самоуверенная и высокомерная. Но Лев считает, что существует лишь один Царь, и это — он сам.

Дева

У Дев всегда все должно быть по своим местам. Это касается всего. Больше всего они боятся хаоса — как в вещах, так и в мыслях. Этот Знак Зодиака старается избегать любого беспорядка, чтобы не оказаться на грани нервного срыва, депрессии или вообще душевного расстройства. Поэтому Дева больше всего ненавидит Водолеев, которые сеют повсюду бардак и суматоху.

Весы

Весы излучают безмятежность и гармонию. Они добродушные и миролюбивые личности. Представители этого Знака не переносят тех, кто пытается командовать ими. А больше всего они ненавидят, когда на них кричат. Именно поэтому Весы не дружат с Овнами. Овен — очень властный и импульсивный Знак, который своим напором напоминает танк, а Весы этого не переносят.

Скорпион

До поры до времени этот Знак Зодиака кажется очень тихим и спокойным. Но на самом деле его представители — беспощадные, мстительные и коварные персоны. Скорпионы ненавидят мечтателей-Водолеев. Они для них нелепые, скучные и вообще не от мира сего. Скорпион никогда не станет дружить с Водолеем — и точка.

Стрелец

Стрельцы полны уверенности, энергии и бодрости. Эти люди возглавляют список самых успешных личностей. Стрельцы — безобидные враги. Они не могут долго злиться на тех, кто их обижает. В личной жизни у них всегда все складывается лучшим образом, и на работе их поджидает успех. Вообще Стрельцы среди зодиакального круга довольно уважаемая персона, и врагов как таковых у них нет.

Козерог

Козероги неутомимы и почти никогда не чувствуют усталости. Они никогда не стоят на одном месте, всегда идут только вперед. И поэтому ненавидят занудливых людей, которые не любят активную жизнь и предпочитают сидеть дома. Враг для Козерога — Рак.

Водолей

Водолеям свойственно непостоянство. Они очень любопытны, любят познавать все новое. Они ненавидят людей «старой закалки», которые привыкли ко всему старому и придерживаются строго консерватизма. Водолей начинает паниковать, когда у кого-то все четко запланировано. Врагом номер один для Водолея является Телец.

Рыбы

Это чересчур ранимый, спокойный и, самое главное, творческий Знак Зодиака. Они на дух не переносят непоседливых, шумных и полных бодрости Стрельцов. Рыбы, глядя на Стрельцов, немного завидуют. Ведь им тяжело познакомиться с новым человеком, они боятся, что нарушат свой тихий и уютный мирок.

Как оказалось, враждебные чувства — это астрологическое поле боя. Чтобы не страдать от гнета зависти, злости и недоброжелателей, избегайте своих зодиакальных врагов.