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18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро
Форвард "Ниццы" Ламин Диаби признался в том, что украл дорогие часы у одноклубника Каспера Дольберга. Футболист извинился перед главным тренером команды Патриком Виейрой, передает AFP. По данным издания 26 сентября, 18-летний нападающий прибыл в расположение клуба со своим адвокатом. Украденные часы стоили 70 тысяч евро. Аксессуар пропал из раздевалки 23 сентября.
Ранее сообщалось, что руководство французского клуба разорвет соглашение, если вина игрока будет доказана.
Отметим, что Диаби выступает за "Ниццу" с 13 лет. Он успел провести 6 матчей во французском чемпионате, а также выступает за молодежную сборную Франции. Что касается Дольберга, то он перешел в "Ниццу" этим летом из "Аякса" за 20,5 миллиона евро.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, евро, часы, футболист
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