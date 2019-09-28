12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения

28.09.2019 22:16

Несомненно, вы уже получали сообщения от Вселенной. Но зачастую даже не осознавали этого, принимая происходящее за совпадения. Однако Вселенная устроена так, что все равно будет повторять свои попытки, пока не достучится до вас, пишет Куб.

Вот 12 способов, которыми Вселенная может отправлять вам послания:

1. В вашей жизни повторяются определенные события

Замечали ли вы, что в вашей жизни каждый день что-либо повторяется?

Возможно, вы проливаете какой-то напиток. Возможно, ударяете палец ноги или постоянно не можете найти мобильный телефон.

Все эти события могут иметь более глубокое значение, которое не очевидно с первого взгляда.

2. Сны

Ваше подсознание – это именно та часть разума, которая крепче всего связана с необъятной Вселенной и наиболее открыта ее посланиям.

Эти сообщения чаще всего передаются через мир сновидений. Именно во время сна мы входим в контакт с подсознанием. Он длится достаточно долго для того, чтобы мы получили нужное сообщение.

3. Животные и птицы

Если вы постоянно замечаете определенное животное или птицу (а также конкретное повторяющееся поведение), это можно расценивать, как серьезный знак. В частности, знак нереализованной мечты или событий, которые произойдут в будущем.

Например, вы постоянно видите стаю птиц, кружащую в небе над вашей головой? Это может быть знаком того, что стоит уделить время путешествию, покинув постоянное место жительства на некоторое время.

4. Повторяющиеся числа

Сами по себе числа являются изобретением человечества. В то же время, они могут являться языком Вселенной, на котором она пытается общаться с нами.

Стоит обращать внимание на комбинации чисел, которые встречаются довольно часто. Именно таким образом Вселенная может посылать вам сообщения.

В комбинациях повторяющихся чисел вроде 11:11 или в последовательности чисел (1,2,3…) может содержаться скрытый смысл. Все, что вам нужно сделать, – расшифровать его.

5. Взаимосвязь с людьми

Вы только подумали о ком-то, а через минуту этот человек написал, позвонил или же вы столкнулись с ним на улице. Вне сомнений, с вами бывало подобное много раз.

Чаще всего, это является признаком того, что вы идете правильным путем. Таким образом, Вселенная подтверждает, что ваши мысли полностью совпадают с предначертанной в будущем жизнью.

Это знак, которым Вселенная буквально кричит вам «да». Она подтверждает, что вы все делаете правильно.

6. Вы регулярно находите/теряете или ломаете вещи

Наша жизнь и мы сами отражаемся в тех вещах, которые нас окружают.

Следовательно, вас не должно удивлять то, что через эти вещи Вселенная может посылать вам сообщения. Тот факт, что вы теряете, ломаете или находите какие-то вещи, может иметь множество различных значений.

Если вы находите какую-то вещь, это событие, чаще всего, призвано подстегнуть вашу память. Если вы сломали что-то, это, вероятно, говорит о том, что вам пора отпустить прошлое.

7. Вы часто слышите одни и те же слова или фразы

Здесь все примерно точно так же, как и в случае с событиями, повторяющимися через короткий промежуток времени. Если вы постоянно слышите определенное слово или фразу снова и снова, то это, вероятнее всего, что-то значит.

Это может быть конкретное послание для вас. Обратите внимание на него.

8. Боль или недуг

Боль не всегда является следствием травмы. Болезнь не всегда имеет явную физическую причину. Порой они могут что-то символизировать в вашей жизни.

Источник боли или болезни может содержать скрытый смысл. Смысл, на который вам следует обратить все свое внимание.

9. Музыка или слова песни

Наш разум часто создает сложные для понимания ассоциации между музыкой и нашими эмоциями.

С помощью музыки или слов из песни Вселенная может доносить до вас важную информацию.

10. Эмоции, возникающие по необъяснимой причине

Наши чувства могут содержать важные послания. В случае, когда дело касается «указаний» от Вселенной, именно эмоции, возникающие по непонятной причине, имеют большое значение.

Допустим, вы находитесь в безопасном месте. Вдруг на вас накатывает волна страха или охватывает тревога. Это говорит о том, вам стоит быть настороже.

11. Запахи

Наш разум может ассоциировать определенных людей или определенные события с различными запахами. Вы можете даже и не подозревать о существовании этих ассоциаций до тех пор, пока вдруг не ощутите запах, который подстегнет воображение и создаст яркую картинку.

Подобное случается с вами довольно часто? Может быть, так Вселенная пытается напомнить вам о чем-то или о ком-то, что или кто имеет прямое отношение к ситуации, с которой вы столкнулись в настоящем.

12. Шестое чувство

Как мы уже говорили, подсознание на более тонком уровне поддерживает контакт с вибрациями Вселенной, нежели сознательная часть разума. Следовательно, закономерен тот факт, что шестое чувство играет роль еще одного важного посланника.

Определенные ощущения, которые вы не можете в данный момент объяснить логически, являются результатом активной работы подсознания. Оно посылает вам сообщение, которые не стоит оставлять без внимания.