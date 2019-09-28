Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел

28.09.2019 11:53

Павел Глоба — один из самых уважаемых и популярных астрологов современности. Его прогнозы помогают тысячам людей привлекать удачу и реализовывать мечты. Гороскоп на октябрь не станет исключением, пишет dailyhoro.

В большинстве случаев главной причиной неудач является негативная энергетика. Ее источники — неприятные места или конфликтные люди. В октябре стоит больше опасаться второго, поэтому неплохо было бы научиться распознавать человека с плохой энергетикой, чтобы сторониться такого общения.

Овен

Негативная энергетика вызывает различные болезни. Эти недуги могут быть как психологического, так и физического характера. Овны обычно не подвержены сомнениям и страхам окружающих людей, но в октябре звезды и планеты советуют им как можно меньше слушать то, что говорят окружающие. Не нужно идти на конфликты и поддаваться провокациям. Они могут стать причиной головных болей, неуверенности, срыва планов.

Желательно чаще отдыхать в октябре. Речь идет не только о выходных, но и об отдыхе после трудового дня и во время него. Нужно обязательно находить минутку, чтобы расслабиться, подумать о чем-то приятном, сменить обстановку. Не стоит перегружать себя работой в октябре.

Телец

Октябрь — идеальное время для исполнения желаний. Мечты Тельцов могут стать явью, но для этого придется потрудиться. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не отлынивать от работы, не перекладывать свою ответственность на чужие плечи и не бояться просить о помощи.

Желательно прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. В октябре для Тельцов может происходить много интересного. Некоторые важные события станут началом нового пути в любви или в делах. Звезды и планеты настроены позитивно, так что можно смело начинать или завершать отношения, заниматься поисками новой работы и новых источников дохода.

Близнецы

У Близнецов наступает очень динамичный и во многом непредсказуемый период. Один день может быть продуктивным, а на следующее утро уже что-то поменяется. Когда день не задался, привлечь успех и хорошее настроение помогут заговоры-шепотки. Астрологи советуют уже с самого утра настраиваться на лучшее, чтобы негативное настроение звезд как можно меньше отражалось на удаче.

Возможно, Близнецы станут более ревнивыми во втором месяце осени. Нужно давать второй половинке и друзьям больше свободы, потому что в противном случае начнется череда ссор и конфликтов. Из-за нервов и неурядиц могут пойти под откос амбициозные планы и дела на работе, ухудшится самочувствие.

Рак

Звезды и планеты гармоничны и сильны. Они на стороне Раков, поэтому будут посылать этим людям различные тайные знаки. Научиться их понимать несложно, особенно сейчас, когда интуиция обострена. В любви представителей этого Знака могут ожидать большие успехи. Это касается не только тех, кто пока одинок, но и всех, кто уже обзавелся отношениями.

В октябре можно сфокусировать внимание на тех делах, которые Раки считают приоритетными для себя, но и не забывать о любимых и близких людях. Важно находить баланс, не впадая в крайности эгоизма или альтруизма.

Лев

Октябрь — время больших и малых перемен, ярких эмоций, конфликтов и ссор. По этой причине Львам нужно быть осторожнее в общении со Знаками Зодиака, которые никогда не прощают обиды. С такими людьми Львам придется быть предельно тактичными и предусмотрительными.

Львы станут более чувствительными в октябре. Им нужно избегать фальшивых чувств, потому что в романтических отношениях и дружбе именно они могут стать камнем преткновения. Честность станет лучшим способом сближения с людьми. Разумеется, все хорошо только в меру, поэтому придется обдумывать каждое свое слово.

Дева

Октябрь станет для Дев месяцем всплеска информации, поэтому многим представителям этого Знака придется проявлять больше внимания к деталям. Это идеальное время для обучения, получения знаний, проверки их на практике. Также в октябре желательно проявлять больше физической активности. Это поможет Девам избавиться от негатива, выплеснуть агрессию.

Времени на всё сразу не хватит, поэтому необходимо заранее определиться с приоритетами на месяц. Угнаться за двумя зайцами не удастся, так что придется сфокусироваться либо на любви и ее поисках, либо на работе и домашних делах. В амурной сфере Девам удастся получить внимание самых обаятельных людей, что поднимет их самооценку на новый уровень.

Весы

Астрологи советуют Весам избегать общения с негативными людьми в октябре. Если подобного опыта избежать не удалось, то избавиться от негатива поможет мантра исцеления. Также хорошим лекарством от отрицательных эмоций станут домашние дела. В процессе уборки удастся избавиться от негативных мыслей, а по завершении Весов ждет обновление домашней энергетики, улучшение самочувствия, повышение удачи.

Множество проблем в октябре решится без каких-либо физических или эмоциональных затрат со стороны Весов. Людям, рожденным под данным Знаком Зодиака, можно заняться шопингом, сменой обстановки, отправиться в дальнюю поездку. Если появятся важные дела, лучше иметь при себе план «Б».

Скорпион

Октябрь для Скорпионов станет тихим и спокойным месяцем, идеально подходящим для релаксации, отдыха, общения с приятными людьми, монотонных дел. На работе тем временем могут активизироваться враги и недоброжелатели, но специальные заговоры защитят от них. Как бы это ни было сложно, лучше научиться говорить людям «нет». Если жертвовать личным временем ради других, его может не хватить на самих себя.

Скорпионам стоит сфокусировать внимание на обязанностях, на реализации давних планов. В октябре их может ожидать приятный визит, встреча с дальними родственниками или старыми друзьями. Одиноким представителям этого Знака удастся встретить интересного человека.

Стрелец

У Стрельцов наступает идеальное время для любых дел. Рекомендуется начать месяц с генеральной уборки, чтобы обновить энергетику в доме. Можно также сделать перестановку мебели, чтобы поднять себе и своим домочадцам настроение. В сложных делах стоит проявлять больше терпения. Далеко не всё получается сделать удачно с первого раза, особенно сейчас, когда в голове много мыслей и желаний.

В октябре Стрельцам не помешает немного самокритики. Нужно сохранять природную уверенность в себе, присущую Огненной стихии, но не бояться искать изъяны, чтобы их исправить. А вот к чужим словам и советам лучше относиться с долей скептицизма, потому что среди людей будет много завистников, которым сомнения Стрельцов будут на руку.

Козерог

В октябре Козерогов могут волновать вопросы, связанные с будущим. Это хорошо скажется на поисках мотивации, но негативно — на удаче. В таком случае им помогут простые способы ее привлечения. В общении с людьми Козероги редко теряют самоконтроль, но в октябре им понадобится быть особо тактичными. Конфликты сейчас ни к чему.

Во второй половине месяца эксперты советуют сосредоточиться на злободневных проблемах и обязанностях. Большая удача ждет Козерогов в амурной сфере, но для наилучших результатов потребуется больше настойчивости. Для повышения продуктивности не стоит браться за все сразу: лучше решать проблемы и задачи постепенно, последовательно.

Водолей

Водолеям в октябре улыбнется удача, но удержать ее рядом с собой им поможет только оптимизм и вера в себя. Негативные программы, страхи, неуверенность и комплексы даже в малых количествах могут привести к появлению проблем. Звезды хотят видеть в Водолеях отзывчивых и добрых людей, которые готовы помочь окружающим Эта доброта вернется к ним в двойном размере в ближайшем будущем.

Также представителям этого Знака необходимо не впадать в крайности. Не нужно полностью погружаться в работу либо с головой уходить в отношения. Нарушение баланса приведет к проблемам в обеих сферах. Лень и прокрастинация тоже будут крайне опасным времяпрепровождением.

Рыбы

Рыбам в октябре будет гораздо проще адаптироваться к изменениям вокруг. Это идеальное время для смены работы, для новых начинаний и проектов, для знакомств с людьми, для завершения отношений и начала новых. Не помешает побыть немного мечтательными, закинуть удочку в новых направлениях развития, попробовать себя в необычном амплуа.

Традиционно считается, что Рыбы — творчески одаренные личности, но в октябре им будет немного труднее покорять подобные высоты. Не нужно бить тревогу, потому что уже во второй половине месяца все вернется на свои места. Главное сейчас — проявлять сдержанность и не рисковать, а также избегать общения с людьми, обладающими негативной энергетикой.