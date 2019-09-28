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Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение
Глобальное потепление в мире и вызванные им масштабные тепловые волны могут приводить к существенному ухудшению здоровья некоторых групп украинцев.
Об этом координатор программы "Изменение климата и энергетическая политика" Фонда им. Генриха Белля в Украине Оксана Алиева рассказала сайту "Сегодня".
Возьмем, к примеру, тепловые волны, набирающие очень большие масштабы по продолжительности. Они могут длиться несколько недель. То есть, температура не опускается ниже 30-35 градусов в течение нескольких недель. Пожилые люди и люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы в таких условиях будут страдать больше. Это также касается людей с другими типами заболеваний", – говорит эксперт.
Она напомнила, то Украина входит в первую тройку стран по уровню смертности от загрязнения воздуха по данным ВОЗ.
"Что касается микропластика, который, по данным исследований, есть во всех грунтовых водах мира, то мы потребляем эту воду, и пока нет исследований, как же микропластик будет влиять на здоровье человека. То есть, это такой эксперимент люди сами ставят над собой", – заметила координатор климатической программы.
В отношении здоровья в целом она привела очень яркое сравнение.
"Когда человек болеет и у него на 1,5 градуса повышается температура, это в среднем 38,1, человек чувствует себя очень плохо. Так же и наша планета, если ее температура повысится хотя бы на 1,5 градуса. А сейчас есть большой риск ее повышения", – добавила Алиева.
Теги: Донбасс, здоровье, Земля, климат, потепление
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