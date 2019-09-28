Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака

28.09.2019 18:23

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам придется встретиться с человеком, которого старались долго избегать. Осторожнее с покупками.

Телец

Друг или дальний родственник будут нуждаться в вашей помощи, не отказывайте. В любовных делах все очень хорошо.

Близнецы

Для вас этот день — не лучший момент для дорогостоящих приобретений и поисков узкого специалиста для решения каких-то вопросов.

Рак

Звезды советуют вам взять курс на здоровый образ жизни. Возможны головные боли.

Лев

Возможны вспышки агрессии в адрес близких друзей и домочадцев. Звезды рекомендуют йогу и прогулки.

Дева

Игнорируйте собрания и вечеринки, есть риск подхватить инфекционный недуг.

Весы

Весам предстоит раскошелиться из-за внезапного приезда гостей, на нужды родственника или на заботу о домашнем питомце.

Скорпион

Не транжирьте, скоро деньги потребуются для крупных покупок.

Стрелец

Совет звезд: не исключено отравление, поэтому лучше посидите на диете, так надежнее.

Козерог

Козерогов порадует кто-то из незнакомых людей. Одиноких представителей знака ждет свидание.

Водолей

Возможен болезненный спор из-за наследства. Если предлагают командировку, не отказывайтесь.

Рыбы

Рыбам стоит заняться собой, поставить эксперименты с прической, освежить гардероб или уделить время саморазвитию.