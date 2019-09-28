Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю

28.09.2019 10:34

Вот дни октября, которые принесут вам приятные сюрпризы в этом году, сообщает from-ua:

Первое октября.

В этот день Луна будет проходить сквозь созвездие Скорпиона. Поэтому эти знаки могут смело принимать даже самые рискованные решения. Вы сможете разглядеть важные дела, которые требуют немедленного выполнения от второстепенных, которые можно сделать позже. Вас наполнит энергия и силы на выполнения всей работы. Поэтому если у вас были важные дела, которые помогут поменять вашу жизнь в лучшую сторону, лучше сделайте ее в этот день. Так же это удачный день для знаков, связанных с торговлей. Только не нужно совершать покупки, в которых не уверены, вы можете нецелесообразно рискнуть, и это не окупится.

Четвертое октября.

В этот день Луна будет в Стрельце. В этот день вам лучше больше полагаться на интуицию, а не на разум. Особенно эта способность отлично подойдут Стрельцам, связавшим свою жизнь с юридической профессией. Вы можете смело отправлять в путешествия, ведь впереди вас ждет успех. Только не занимайтесь в этот день ничем связанным со строительством. Так что полагайтесь в этот день только на свои ощущения и предчувствия. Ведь Луна сделала их более точными.

Пятнадцатое октября.

В этот день Луна будет соблаговолить Тельцам. Чтобы добиться успеха в работе, нужно быть немного более настойчивым в этот день. Вы сможете успешно совершать любые действия связанные с финансами, ведь думаете вы сегодня намного быстрее и лучше обычного. Только Луна подтолкнет вас в этот день к безделью и лени, если хотите добиться успехов в работе, не подавайтесь ей до окончания рабочего дня.

А вот Овнам придется не сладко тринадцатого и четырнадцатого октября. В эти дни Овны будут слишком вспыльчивы и будут куда-то торопиться. Поэтому стоит отказаться от работы, в которой нужен обдуманный и точный ответ, вы можете ошибиться, и это приведет к отрицательным последствиям.