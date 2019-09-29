Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний

29.09.2019 13:41

Время от времени жизнь каждому из нас преподносит некоторые испытания. Кому-то больше, кому-то меньше, но есть люди, которых трудности буквально преследуют. Астрологи уверены, что это зависит от знака зодиака. Всё дело в том, что у некоторых знаков есть определенные особенности, из-за которых в их жизнь просто притягиваются сложности.

Издание from-ua расскажет тебе, что же это за три знака зодиака, которых испытывает сама судьба.

Сложная судьба

Рак

Проблема Раков в их чувствительности и связанной с ней нерешительностью. Они поводят слишком много времени, обдумывая свои решения и поступки. Всё в своей жизни они хотят сделать так, чтобы никого не обидеть, чтобы никто не подумал ничего дурного.

Из-за этой привычки Раки часто упускают удачные шансы и теряют время. Там, где нужно принять волевое и быстрое решение, они начинают сомневаться. Из-за этого они часто срывают сроки и пасуют, что создает дополнительные трудности и неприятности.

Перестраховываться — это не такая уж плохая привычка, но порой нужно быть более решительным. Не бойся принимать решения без оглядки и развивай уверенность в себе. Быть может, так удастся избежать многих ненужных проблем.

Скорпион

У Скорпионов есть много принципов, которые он считает единственно верными. И он искренне верит в это, а еще пытается доказать это всем вокруг.

Во-первых, это отнимает много сил и энергии, а во-вторых, Скорпионы своим поведением могут настроить против себя целую толпу врагов. Порой, увлекаясь интригами и спорами, Скорпион может даже забыть о том, с чего всё начиналось. Однако отношения с человеком уже будут испорчены. Из-за этого столько сложностей.

С особенностями характера справляться достаточно сложно, но всегда можно попытаться. Меньше споров и конфликтов — больше простых разговоров. Тогда судьба тебе улыбнется.

Рыбы

У Рыб очень много талантов, однако из-за своей плохой приспособленности к жестокой реальности они не могут определиться с тем, чем бы им хотелось заниматься. Они часто создают свой иллюзорный мир, который, к сожалению, редко стыкуется с реальностью.

Когда же Рыбы решаются на что-то, то после долго думают о том, правильно ли это было, оценит ли кто-то то, что они делают. И в личной жизни это работает точно так же: они не могут принять решение и часто их второй половинке приходится делать это за них.

Всё это приводит к неопределенности и сложностям. Быть может, Рыбам стоит принимать больше самостоятельных решений, чтобы самому быть главными в своей жизни.

Все эти знаки объединяет одна стихия — вода. С одной стороны, водная стихия легко находит себе путь и приспосабливается к местности. Однако есть и другая сторона: кто-то плывет по течению, а кто-то постоянно пытается преодолеть его. Это создает много противоречий в жизни и в характере человека.

Однако знак зодиака — это далеко не всё. Даже если сильно верить в гороскоп, едва ли можно предположить, что это полностью определяет нашу жизнь. Каждый может влиять на судьбу. Всегда можно подчинить себе обстоятельства и обернуть их себе на пользу!

Если ты знаешь свои слабые места, их всегда можно использовать себе во благо. Нужно лишь знать свои слабости, признавать их, а что самое главное — перестать придумывать проблемы там, где их нет.