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Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет
Гороскоп на 29 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака.
Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. From-ua предлагает читателю подробнее узнать советы астрологов на этот день.
Овен
Звезды советуют Овнам 29 сентября быть более рассудительными и бережно относиться к своим финансам. Не стоит совершать импульсивные покупки. Подумайте дважды перед тем, как отдавать деньги за вещь, которая вам не нужна.
Телец
Тельцы, по возможности уделите немного времени родным. Такая мелочь, как совместный ужин или короткая прогулка могут укрепить ваши отношения, особенно если вы не забудете сказать близкими несколько теплых слов.
Близнецы
Непредвиденная ситуация может выбить Близнецов 29 сентября из привычного ритма — сохраняйте спокойствие, все наладится. Если не знаете как действовать, вспомните, что у вас есть люди, на которых можно положиться.
Рак
Раки, в вашей голове масса гениальных идей, которые звезды рекомендуют начать реализовывать уже сейчас. Это позволит вам стать более довольными жизнью и поднять самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много, поэтому тем, кто хочет лениться и начинать не стоит.
Лев
Звезды советуют Львам 29 сентября немного времени посвятить расширению кругозора. Возьмитесь за интересную научно-популярную книгу или просмотрите хороший документальный фильм.
Дева
Девы, если ваше сердце свободно, то совсем скоро вы обязательно влюбитесь. И даже если это будет мимолетный роман, он подарит вам массу впечатлений и романтики.
Весы
29 сентября Весы удаться поймать удачу за хвост. Успех будет ощущаться повсюду, и в финансовых вопросах, и в романтических делах. Так что готовьтесь к лучшему дню в вашей жизни!
Скорпион
Скорпионам 29 сентября понадобятся силы для того, чтобы решить много задач. Но вас ожидает и награда: романтический вечер или же свидание.
Стрелец
29 сентября Стрельцам необходимо набраться терпения. Вас будет все раздражать и вы даже не сможете выспаться. Но если кажется, что весь мир против вас, то стоит попробовать стать его частью, чтобы было легче.
Козерог
Гороскоп на 29 сентября рекомендует Козерогам рисковать в каком-то деле по бизнесу. Ведь звезды говорят, что риск будет оправдан и все получится.
Водолей
Водолеям нужно быть осторожными 29 сентября, потому что они могут столкнуться с проблемами. Не спешите и не расстраивайтесь, если окажется, что вы куда-нибудь опоздали.
Рыбы
Рыбам 29 сентября необходимо позаботиться о своем здоровье и меньше задумываться о тех проблемах, которые все равно не могут решиться в одночасье. Возьмите себе выходной и отправьтесь с друзьями на дачу.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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- Сколько стоит лечение простуды18:34
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