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Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим
Тело должно находиться в тепле
Как утверждают врачи, температура очень влияет на наш сон и его качество в целом. И речь идет не только о температуре воздуха, но и уровне теплоты нашего тела, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Так эксперты утверждают, что тело должно находиться в тепле и быть хорошо согретым. А вот воздух для идеального сна должен быть свежим и слегка прохладным. Они рассказали, как правильно создать походящие условия для идеального сна.
И они заострили внимание на одном предмете гардероба… носках! Оказалось, что особенно в период похолоданий и отсутствия отоплений важно надевать носки на ночь. Они утверждают, что в этом кроется секрет быстрого засыпания. Хорошо согретые ноги являются сигналом для мозга, что пора спать.
Такое исследование провели почти двадцать лет назад. Тех, кто принимал участие, разделили на две группы. Итоги показали, что те, кто спал в носках, действительно засыпали быстрее. И это не единственные «свойства» носков, как бы забавно это не звучало. Ученые в своих исследованиях пошли дальше.
Теплые ноги во время сна – помогут избавиться вам от приливов жира или озноба ночью. Если стопы хорошо согреты, то это спровоцирует расширение кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение. Поэтому носки должны стать обязательным атрибутом, если хотите, чтобы ваш сон еще и был спокойным.
Как бонус к здоровому и крепкому сну, кожана на ваших ногах станет еще более привлекательной, мягкой и нежной. Особенно это хорошо для тех, у кого кожа на стопах постоянно трескается и шелушится. Перед тем, как ложится, нанесите на них любой крем (увлажняющий или питающий), лосьон, молочко (для стоп не имеет значение, на самом деле) и наденьте носки. Только если с кремом – без разницы, то у носков строгое правило – они должны быть сотканы из натуральных материалов. Подойдут шерстяные, из коттона и тому подобное. Никакой синтетики, она только усугубит ситуацию.
И даже это еще не все! Ученые утверждают, что носки во время секса обостряют приятные ощущения, оргазм становится ярче. «Ой, точно это были мужики. Они просто не любят снимать носки перед сексом», — подумает большинство женщин. Но эксперимент как раз проводили на девушках и женщинах. В результате оказалось, что целых 80% сообщили, что получили большую дозу удовлетворения, их ощущения обострились.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, отдых, медицина
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