5 простых и домашних способов быстро улучшить зрение

01.10.2019 15:51

Слабое зрение чаще всего связано с дальнозоркостью или близорукостью. Что влияет на это? Эксперты здоровья называют питание, генетику, чрезмерную нагрузку на глаза и старение основными виновниками ухудшения зрения, пишет lifter.

Вот 5 лучших домашних средств для улучшения вашего зрения. Они просты и не отнимут у вас много времени:

1. Акупунктура.

Помассируйте каждую из точек акупрессуры, которые находятся вокруг уголков глаз. Делайте это несколько раз в день в течение 5-10 секунд.

Утром ходите босиком по траве, когда на ней роса. Делайте так не менее 30 минут. Это также помогает улучшить зрение, потому что активирует нерв, связанный с ногами.



2. Миндаль.

Миндаль улучшает зрение благодаря жирной кислоте омега-3, содержанию антиоксидантов и витамину Е. Кроме того, он помогает повысить концентрацию и память.

Вот рецепт:

Замочите 5-10 миндалей в воде на ночь.

На следующее утро очистите миндаль от кожуры и натрите его на тёрке.

Выпейте получившуюся пасту со стаканом тёплого молока.

Делайте это ежедневно в течение как минимум нескольких месяцев.

1. Частое моргание.

Это одно из домашних средств для улучшения зрения, которое требует минимальных усилий. Моргание – это естественный способ восстановить влагу в глазах. Обязательно делайте это каждые 5-6 секунд. Вы должны привыкнуть чаще моргать, если ещё этого не делаете. Также вы можете закрыть глаза на 5-10 секунд. Делайте это, когда много работаете за компьютером. Это позволит глазам отдохнуть.

4. Упражнение для глаз.

Это упражнение не требует от вас ни определённого положения, ни много времени.

Вращайте глазами по часовой стрелке. Затем медленно против часовой стрелки.

Убедитесь, что после завершения 1 сета, вы моргаете пару раз.

Продолжайте делать это хотя бы 4-5 раз в день.



5. Воздействие тепла.

Это поможет реактивировать ресничные мышцы и хрусталик глаза. Согласно китайской культуре, солнце содержит жизненные энергии, которые имеют решающее значение для здоровья глаз и для всего тела.

1. Загорайте. Пусть солнце светит прямо на закрытые веки. При этом глубоко дышите. Делайте это, по крайней мере, один раз в день в течение нескольких минут. После чего сделайте следующее:

2. Потрите ладони друг о друга. Затем осторожно положите ладони на закрытые глаза, не оказывая на них давления.

Полностью закройте глаза, чтобы вы не видели никакого света. Делайте это несколько раз в день. При этом представляйте себе что-то приятное.